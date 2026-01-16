15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
13:07  16 января
В Киеве студентов переведут на дистанционное обучение
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
16 января 2026, 15:43

Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко

16 января 2026, 15:43
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
фото: rbc.ua
2026 год начался в украинском политикуме громким скандалом, связанным с едва ли не самым скандальным лицом за всю историю независимой Украины – Юлией Тимошенко. Лидеру партии "Батькивщина" и соответствующей фракции в Верховной Раде 14 января объявили подозрение.

Обвиняют ее в том, что она будто бы предлагала деньги (взятки) депутатам разных фракций и депутатских групп, в том числе и "слугам народа", за "нужное" голосование по вопросам некоторых законопроектов.

Сама депутат, конечно, все эти обвинения отвергает и называет нынешнюю политическую власть в Украине "фашистским режимом". (Хотя, если разобраться, то подозрение Юлии Владимировне объявило то же Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое президенту Владимиру Зеленскому так и не удалось взять под контроль. При этом сама Тимошенко и ее фракция тогда как раз помогала Банковой в этом процессе своими голосами "за" скандальный законопроект №12414).

Попадет Тимошенко за решетку на этот раз или нет – не знает пока никто. Но мы не можем не напомнить, что в политической биографии бывшего украинского премьера уже был подобный опыт, причем неоднократный. Как сказал президент, при котором Юлия Владимировна впервые попала в СИЗО, "це ж було вже". Предлагаем вспомнить, как именно и за что лидер "Батькивщины" оказывалась в местах лишения свободы.

Первая "ходка". Дело ЕЭСУ

Впервые это произошло еще в начале всеукраинской политической карьеры Тимошенко в первые годы XXI века. Впрочем, касались они событий еще предшествующей эры – именно 1996-1997 годов. Это было так называемое "дело ЕЭСУ".

ЕЭСУ, "Единые энергетические системы Украины" – это компания, которую под другим именем основали еще в 1991 году сама Юлия Тимошенко и ее муж Александр. Это украино-кипрское предприятие будущий премьер даже возглавляла как генеральный директор.

В 1997 году, став впервые народной депутатом, Тимошенко покинула этот пост, но в начале нулевых против нее начали уголовное преследование именно за период 1995-97 годов, когда Юлия Владимировна формально руководила ЕЭСУ.

Уголовное дело было открыто по подозрению в контрабанде российского газа в Украине. В августе 2000-го арестовали Александра Тимошенко, а его жену Юлию, которая тогда занимала должность вице-премьера по вопросам топливно-энергетического комплекса, сначала уволили – 19 января 2001-го. Менее чем через месяц, 13 февраля, она, получив соответствующие обвинения, отправилась в Лукьяновское СИЗО.

Впрочем, пробыла она там всего 42 дня – 27 марта 2001 года легендарный Печерский районный суд отменил санкцию на арест Тимошенко, признав в своем решении, что обвинения в адрес экс-премьера несостоятельны.

Впоследствии выпустили и ее мужа, а в апреле 2002 и 2003 Киево-Святошинский районный суд и Апелляционный суд Киева соответственно сняли с Юлии Тимошенко все обвинения по "делу ЕЭСУ". Так завершился ее первый тюремный опыт.

Вторая "ходка". Газовые контракты с Россией

Второй получился гораздо более серьезным и длинным. Новое уголовное преследование Тимошенко началось вскоре после того, как выигравший президентские выборы 2010 года Виктор Янукович спустя несколько месяцев сумел чужими руками инициировать отставку Юлии Владимировны с должности премьер-министра Украины. (Напомним, кстати, что в 2009 году именно эти два политика планировали создать так называемую "ширку", широкую коалицию Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко, для того, чтобы поделить власть и изменить процедуру избрания президента – по всенародным выборам до голосования в парламенте, что дало бы главным тогда политическим силам возможность контролировать власть в своих руках максимально долго).

В апреле 2011 года против вновь бывшего премьера было возбуждено новое уголовное дело. Юлию Тимошенко обвинили в превышении власти и служебных полномочий – причем, по иронии судьбы, причиной превышения снова был российский газ. Точнее те газовые соглашения между Украиной и Россией, которые были подписаны ею в январе 2009 года.

24 июня 2001 года в уже упоминавшемся в этой статье Печерском райсуде столицы начался суд по делу Тимошенко, а 5 августа лидера "Батькивщины" арестовали и отправили в СИЗО, изменив ей меру пресечения.

Но на этот раз несколькими неделями за решеткой не обошлось. Ибо 11 октября 2001 года суд принял решение по делу экс-премьера, признав ее виновным по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса. Приговор оказался суровым – семь лет лишения свободы. Кроме того, Юлии Тимошенко запретили после увольнения занимать государственные должности в течение трех лет. Были и другие решения – так, суд удовлетворил иск "Нафтогаза Украины" о компенсации лидером "Батькивщины" ущерба в размере 1,5 миллиарда гривен.

Затем тогдашние власти вспомнили еще и о "деле ЕЭСУ", возобновив на всякий случай судебное производство и по нему. Причем, в декабре 2011 года суд над Тимошенко проходил в помещении Лукьяновского СИЗО, ей трижды вызывали врачей, а в итоге арестовали еще раз.

Конечно, Юлия Владимировна подавала апелляцию на приговор по делу газовых контрактов, и это прогнозируемо завершилось ее поражением. Пришлось тогдашнему лидеру оппозиции отправиться на место отбывания наказания.

Заключение и освобождение из Качановки

Этим местом стала Качановская исправительная колония №54, расположенная в Слободском районе города Харьков, по адресу Вишневый переулок, 16. Оттуда ее регулярно возили в харьковские больницы на обследование и лечение, а в 2012 году заключенную женщину-политика даже номинировали на Нобелевскую премию мира. (Премию она, конечно, не получила – лауреатом стал Европейский Союз, "за вклад на протяжении более шести десятилетий в продвижение мира и примирения, демократии и прав человека в Европе").

Освобождение Юлии Тимошенко стало возможно только после смены власти в Украине. Точнее, после бегства президента Виктора Януковича из резиденции "Межгорье" в Россию. Уже 21 февраля 2014 года Верховная Рада изменила законодательство (имплементировав положения статьи 19 Конвенции ООН против коррупции) таким образом, что статья, по которой осудили экс-премьера, была декриминализирована.

На следующий день, 22 февраля, около 17:00 Тимошенко покинула больницу, ЦКБ "Укрзализныци" в Харькове, где она находилась на тот момент – а в 21:30 уже выступала на Майдане Независимости, где еще не завершилась Революция Достоинства. Впрочем, выступление бывшей политзаключенной вызвало неоднозначную реакцию, а популярность Тимошенко в последующие годы больше никогда не достигала высот 2006-10 годов, когда она и ее партия занимали вторые места на президентских и парламентских выборах, когда Юлия Владимировна дважды возглавляла Кабинет министров Украины.

07 августа 2025
