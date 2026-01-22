Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова

История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти

История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти

Фото: Instagram 221petrov

Начало 2026 года в Украине и в мире наполнено разнообразными событиями, о которых как минимум стоит поговорить. Потому что они, вполне вероятно, будут определять наше будущее. По крайней мере в краткосрочной перспективе точно.

Об истории политтехнолога Владимира Петрова, с одной стороны, так не скажешь. Всё-таки это отдельная история отдельного индивидуума, пусть и достаточно яркого в определённом смысле. Но, с другой стороны, в этой истории завязаны (или ещё будут завязаны) такие классические для нынешних времён паттерны, что обойти её мы просто не можем. Поэтому давайте вспомним детали скандала и попробуем спрогнозировать будущее как самого господина Петрова, так и тех, кто "вляпался" в эту историю.

Петров и Россия

Собственно, история Владимира Петрова началась значительно раньше 12 января 2026 года (об этой дате мы ещё вспомним). И в этой истории много серых, если не сказать тёмных страниц. Впрочем, судьба политтехнологов, особенно так называемых "чёрных" представителей этого цеха (а именно так определяет Петрова та же Википедия), достаточно тесно связана с пограничьем законодательства и незаконных действий. Хотя, скажем, работа Петрова на пророссийского политика Игоря Маркова, который ныне скрывается на территории Российской Федерации, не является чем-то незаконным.

А вот его, Петрова, высказывания в адрес Революции Достоинства, аннексии Крыма или российско-украинской войны – вот это уже, скорее всего, тема для пристального взгляда правоохранителей. (И об этом мы тоже вспомним.) Словом, антиукраинского в высказываниях Владимира Петрова хватало,но его персона до определённого момента никого особенно не волновала. Возможно, потому что он вместе с другим персонажем такого же уровня прозрачности, Сергеем Ивановым, продвигал в публичное пространство нарративы, которые были на руку действующей украинской власти, и активно, в стиле своих ментальных предшественников из России (например, Сергея Доренко времён Миллениума и появления Путина на российском троне), "мочил" конкурентов этой власти. Но вот наступило 12 января 2026 года…

Петров и кладбище

В тот день народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк обнародовал информацию о том, что эти два персонажа – Иванов и Петров – работают в структурах, которые являются критически важными для украинской экономики, соответственно, оба они имеют бронирование от мобилизации. Точнее, не работают, а трудоустроены. Работают они, как известно, в медиапространстве, в частности на канале "Исландия", основателем и мажоритарным владельцем которого является сам Петров. Но если место "бронирующего трудоустройства" Иванова вызвало негативную реакцию разве что в контексте самого факта брони, потому что это была компания-подрядчик "Энергоатома", то Петров оказался "работником" символической в контексте нынешней войны структуры – Национального военного мемориального кладбища.

Что, учитывая его многочисленные заявления в адрес как Украины, так и украинских военнослужащих, выглядело более чем цинично. Это был настоящий плевок на могилы тех, кто похоронен или будет похоронен на этом кладбище. Именно поэтому история с забронированными медиаперсонажами и приобрела популярность и получила дальнейшее развитие.

Петров и госизмена

Да, 20 января Владимир Петров был уволен из "бронирующей синекуры". Разумеется, формально "увольнение произошло на основании личного заявления работника", но вряд ли кто-то всерьёз поверил в правдивость этого "собственного желания". По крайней мере в советские времена, которые успешно косплеит нынешняя власть, эта формулировка была обычным прикрытием увольнения, если работнику по тем или иным причинам не хотели портить дальнейшую карьеру так называемым "увольнением по статье".

Но и на этом история Владимира Петрова не завершилась. Потому что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против него. Причём не по какой-нибудь статье Уголовного кодекса Украины, а по ч.1 ст. 111, в которой сказано достаточно серьёзно – "государственная измена, то есть деяние, умышленно совершённое гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины".

Петров и два вопроса

Словом, перед господином Петровым встали сразу два остроактуальных вопроса. Во-первых, поскольку он уже не работает на том самом мемориальном кладбище, то и бронирование от мобилизации уже утратил. А значит, подлежит мобилизации. (Разумеется, можно предположить, что у господина Владимира есть какие-то проблемы со здоровьем или другие основания для отсрочки – но зачем тогда ему была нужна бронь?) Учитывая, что процесс так называемой "бусификации" и не думает завершаться, герой этой статьи вполне реально может попасть в один из учебных центров ВСУ.

Во-вторых, уголовное дело, следствие по которому уже началось. И занимается им, разумеется, не райотдел МВД, а Служба безопасности Украины (статья обязывает). Что уже само по себе означает в перспективе серьёзные проблемы у бывшего кладбищенского работника.

Который, кстати, уже успел выдать первую реакцию после начала скандала – "неожиданно" заявив, что власть, понимаете ли, давит на его канал "Исландия". Подобное заявление человека, деятельность которого буквально до начала скандала (инспирированного не властью, а, напомним, оппозиционным политиком) была полностью в русле "генеральной линии партии", может означать лишь одно – не договорился.

Поэтому мысли о том, что Петрову дадут сбежать за границу (а бежать ему есть куда, у господина Владимира куча родственников в России), могут оказаться ошибочными. А сам "кладбищенский политтехнолог" вполне может оказаться за решёткой. Да и, в конце концов, если там оказались такие фигуры, как Коломойский и Дубинский – которые ещё активнее и полезнее работали на победу нынешнего президента и его партии – то кто такой Петров, чтобы ради его безопасности устраивать какие-то незаконные схемы? Ну точно не Миндич.

Словом, ближайшее будущее у политтехнолога Владимира Петрова может оказаться очень и очень непростым. А власть, в свою очередь, может услышать в свой адрес не очень приятные вещи. Что лишь добавит оппозиции оснований для критики Банковой и Ко. Так что всё самое интересное в этой истории, вероятно, еще впереди.