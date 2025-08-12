Фото: прокуратура

В понедельник, 11 августа, в 22:55 оккупационные войска совершили атаку на Белозерское Донецкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

Под ударами "ФАБ-250" с УМПК оказался жилой квартал, где в своих домах находились гражданские. От полученных травм погибли 43-летний мужчина и 34-летняя женщина.

Кроме того, ранения получили трое мужчин, трое женщин, а также 16-летний юноша. У пострадавших диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузию. Им оказали квалифицированную медпомощь.

В местах попаданий повреждены восемь многоквартирных домов и шесть автомобилей.

Напомним, количество пострадавших в результате российского авиаудара по автовокзалу в Запорожье увеличилось до 23 человек. Среди них четырехлетний мальчик, получивший контузию.