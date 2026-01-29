12:55  29 января
В Киевской области собака напала на 8-летнего мальчика
11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
UA | RU
UA | RU
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
29 января 2026, 16:44

Большая часть населения пока не понимает всю глубину опасности, примерно так же, как в конце 2022 года

29 января 2026, 16:44
Читайте також українською мовою
За считанные дни проблема вражеских ударных БПЛА со Старлинком перешла от предположений и осознания угрозы поиску практических решений проблемы
За считанные дни проблема вражеских ударных БПЛА со Старлинком перешла от предположений и осознания угрозы поиску практических решений проблемы
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Большая часть населения пока не понимает всю глубину опасности, примерно так же, как в конце 2022 года, когда появились первые Шахеды в нашем небе, к ним относились пренебрежительно и даже насмешливо.

Однако "Шахеды", оборудованные "Старлинком", могут стать новой ударной силой войны, кошмарить нашу логистику, атаковать нашу инфраструктуру и еще больше убивать наших граждан.

Угроза очень велика, и решать ее нужно срочно. Надеемся, что в сотрудничестве с Илоном Маском решение будет найдено.

Однако в любом случае нам необходима многоуровневая комбинированная система ПВО для защиты от дронов.

Создать ее гораздо сложнее, чем построить фламинго.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Starlink Украина РФ война
Информатор РФ в ВМС: СБУ сорвала воздушный удар по подразделениям с морскими дронами
29 января 2026, 11:57
РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
29 января 2026, 08:49
Украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян
28 января 2026, 16:50
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Киевской области автобус насмерть сбил пенсионера
29 января 2026, 17:35
Силой бросил в машину, вывез в лес и изнасиловал: на Волыни задержали педофила – пострадала 11-летняя девочка
29 января 2026, 17:15
Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания
29 января 2026, 16:59
Поддержка в получении помощи: в Киевской области стартует учебная программа "Грантовая няня" - кто может присоединиться
29 января 2026, 16:55
Прокрались в дом и стреляли: в Закарпатье двое парней напали на мужчину прямо у него дома
29 января 2026, 16:40
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 15:59
Статус лица с инвалидностью в результате войны: активисты объяснили, из-за каких ошибок люди часто получают отказы
29 января 2026, 15:45
В Черкасской области мужчина ударил военного ТЦК в шею: что известно
29 января 2026, 15:25
Память не молчит: Ивано-Франковск почтил павших Героев Крут
29 января 2026, 15:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »