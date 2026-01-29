Большая часть населения пока не понимает всю глубину опасности, примерно так же, как в конце 2022 года
За считанные дни проблема вражеских ударных БПЛА со Старлинком перешла от предположений и осознания угрозы поиску практических решений проблемы
За считанные дни проблема вражеских ударных БПЛА со Старлинком перешла от предположений и осознания угрозы поиску практических решений проблемы
Большая часть населения пока не понимает всю глубину опасности, примерно так же, как в конце 2022 года, когда появились первые Шахеды в нашем небе, к ним относились пренебрежительно и даже насмешливо.
Однако "Шахеды", оборудованные "Старлинком", могут стать новой ударной силой войны, кошмарить нашу логистику, атаковать нашу инфраструктуру и еще больше убивать наших граждан.
Угроза очень велика, и решать ее нужно срочно. Надеемся, что в сотрудничестве с Илоном Маском решение будет найдено.
Однако в любом случае нам необходима многоуровневая комбинированная система ПВО для защиты от дронов.
Создать ее гораздо сложнее, чем построить фламинго.
Информатор РФ в ВМС: СБУ сорвала воздушный удар по подразделениям с морскими дронамиВсе новости »
29 января 2026, 11:57РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
29 января 2026, 08:49Украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян
28 января 2026, 16:50
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Киевской области автобус насмерть сбил пенсионера
29 января 2026, 17:35Силой бросил в машину, вывез в лес и изнасиловал: на Волыни задержали педофила – пострадала 11-летняя девочка
29 января 2026, 17:15Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания
29 января 2026, 16:59Поддержка в получении помощи: в Киевской области стартует учебная программа "Грантовая няня" - кто может присоединиться
29 января 2026, 16:55Прокрались в дом и стреляли: в Закарпатье двое парней напали на мужчину прямо у него дома
29 января 2026, 16:40В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 15:59Статус лица с инвалидностью в результате войны: активисты объяснили, из-за каких ошибок люди часто получают отказы
29 января 2026, 15:45В Черкасской области мужчина ударил военного ТЦК в шею: что известно
29 января 2026, 15:25Память не молчит: Ивано-Франковск почтил павших Героев Крут
29 января 2026, 15:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе