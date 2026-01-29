За считанные дни проблема вражеских ударных БПЛА со Старлинком перешла от предположений и осознания угрозы поиску практических решений проблемы

иллюстративное фото: из открытых источников

Большая часть населения пока не понимает всю глубину опасности, примерно так же, как в конце 2022 года, когда появились первые Шахеды в нашем небе, к ним относились пренебрежительно и даже насмешливо.

Однако "Шахеды", оборудованные "Старлинком", могут стать новой ударной силой войны, кошмарить нашу логистику, атаковать нашу инфраструктуру и еще больше убивать наших граждан.

Угроза очень велика, и решать ее нужно срочно. Надеемся, что в сотрудничестве с Илоном Маском решение будет найдено.

Однако в любом случае нам необходима многоуровневая комбинированная система ПВО для защиты от дронов.

Создать ее гораздо сложнее, чем построить фламинго.