16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
18:21  10 августа
Во Львове вооруженный мужчина захватил заложников в здании супермаркета
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 18:54

Россия нанесла авиаудар по центральному автовокзалу Запорожья, есть пострадавшие среди гражданских

10 августа 2025, 18:54
Фото: Telegram/ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ.
В Запорожской области прогремели взрывы из-за вражеских атак, сообщают экстренные службы

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Один из районов города оказался в задымлении из-за последствий обстрела.

Предварительные данные свидетельствуют о трех пострадавших в результате удара по объекту транспортной инфраструктуры. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь на месте или в больницах.

По информации местных СМИ, вражеские авиабомбы попали по центральному автовокзалу Запорожья именно в час пик, когда люди возвращались домой. Ситуация остается напряженной, а соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки и обеспечением безопасности жителей.

Напоминаем, что 10 августа в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина, а также есть раненые. Около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. Позже, около 13:10, вражеский беспилотник атаковал поселок Казачья Лопань.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
