Фото: Telegram/ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Один из районов города оказался в задымлении из-за последствий обстрела.

Предварительные данные свидетельствуют о трех пострадавших в результате удара по объекту транспортной инфраструктуры. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь на месте или в больницах.

По информации местных СМИ, вражеские авиабомбы попали по центральному автовокзалу Запорожья именно в час пик, когда люди возвращались домой. Ситуация остается напряженной, а соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки и обеспечением безопасности жителей.

Напоминаем, что 10 августа в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина, а также есть раненые. Около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. Позже, около 13:10, вражеский беспилотник атаковал поселок Казачья Лопань.