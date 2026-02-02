На Днепропетровщине жителей многоэтажки бьет током из-за затопленного подвала
В Кривом Роге произошла коммунальная авария. В результате жители баатоэтажки живут в опасных условиях
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В Кривом Роге в подъезде дома по улице Лесоводов, 12/10 затопило подвал на уровне электрощитовой. Сейчас ток уже пробивает металлические перила. По словам местных жителей, из-за большого количества воды до счетчика тепла уже почти не добраться. При этом они говорят, что в коммунальном предприятии "Ситисервис", ответственном за содержание дома, на звонки не отвечают.
Вода является проводником тока, а значит, даже незначительное затопление может привести к поражению электричеством в подъезде. Люди жалуются, что пытаются решить эту проблему уже три месяца, но результатов пока нет.
