На Днепропетровщине жителей многоэтажки бьет током из-за затопленного подвала

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Кривом Роге в подъезде дома по улице Лесоводов, 12/10 затопило подвал на уровне электрощитовой. Сейчас ток уже пробивает металлические перила. По словам местных жителей, из-за большого количества воды до счетчика тепла уже почти не добраться. При этом они говорят, что в коммунальном предприятии "Ситисервис", ответственном за содержание дома, на звонки не отвечают.

Вода является проводником тока, а значит, даже незначительное затопление может привести к поражению электричеством в подъезде. Люди жалуются, что пытаются решить эту проблему уже три месяца, но результатов пока нет.

