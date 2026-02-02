20:57  02 февраля
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
02 февраля 2026, 21:37

Если бы итог войны было легко предсказать, войн не было бы вообще

02 февраля 2026, 21:37
Читайте також українською мовою
Итог войны всегда не определен. Редко бывает так, чтобы силы противных государств отличались в 100 раз
Итог войны всегда не определен. Редко бывает так, чтобы силы противных государств отличались в 100 раз
иллюстративное фото: из открытых источников
А если они отличаются в 10 раз, результат войны не определен. На него влияют тысячи факторов, которые мы не можем знать заранее. Качество доспехов и мечей, выносливость лошадей и крепость веревок. Боевой дух, сплоченность и мастерство воинов. Авторитет младших командиров. Лидерство, проницательность и стратегическое мышление полководцев. Место, время и обстоятельства боев. Погода и урожай, солнце и луна.

Если бы итог войны было легко предсказуемо, войн не было бы вообще: ведь поражение можно было бы предсказать и избежать путем переговоров. Тогда сильный без войны получил желаемое, а слабый без войны оказался бы в том положении, к которому привело его поражение. Не было бы пролитой крови и разрушенных крепостей. Не было бы слез матерей и напрасно израсходованной казны.

Война всегда происходит потому, что результат ее непредсказуем, и каждая сторона рассчитывает на лучший для себя результат.

И еще сказал Хай Тао:

Настоящий мастер может предсказать итог войны в половине случаев до начала, проанализировав, кто союзники каждой из противоборствующих сторон. Потому что количество воинов и серебра, обучение и боевой дух важны на первой стадии войны. А на последней стадии войны самое важное, кто твои союзники

