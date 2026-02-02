В Украине за три года построили около 120 гектаров теплиц: сколько рабочих мест создали

Фото из открытых источников

В последние несколько лет в Украине построили десятки гектаров теплиц. На это ушло почти полмиллиона гривен

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Более 117 гектаров теплиц появилось в Украине за 2022-2025 год. Известно, что на это выдавалось 95 грантов от государства. Речь идет о сумме 495,2 миллионов гривен. Благодаря этому создалось 865 постоянных и 860 сезонных рабочих мест.

Отмечается, что больше всего грантовых проектов реализуется в Киевской области. При этом на текущий год планируется профинансировать программу в объеме 230 миллионов гривен.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).