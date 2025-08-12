Після удару по Запоріжжю троє людей досі в лікарнях, один — у важкому стані

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Унаслідок авіаційного удару, якого ворог завдав по Запоріжжю 10 серпня, в лікарнях міста залишаються троє постраждалих

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Після останнього ворожого удару по Запоріжжю в лікарнях станом на ранок залишаються троє постраждалих", — написав посадовець.

За його словами, один із поранених — 38-річний чоловік — перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, у неділю, 10 серпня, російські окупанти завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Зокрема, керована авіабомба поцілила по автовокзалу. Крім того, через обстріл постраждала клініка медичного університету. Відомо, що внаслідок атаки ворога поранені 23 людей. Серед них — чотирирічний хлопчик, який отримав контузію.

Згодом в ОВА показали наслідки російської атаки. Виявилося, що головна автостанція Запоріжжя зруйнована майже повністю.