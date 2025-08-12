10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
12 серпня 2025, 12:51

Після удару по Запоріжжю троє людей досі в лікарнях, один — у важкому стані

12 серпня 2025, 12:51
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Унаслідок авіаційного удару, якого ворог завдав по Запоріжжю 10 серпня, в лікарнях міста залишаються троє постраждалих

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Після останнього ворожого удару по Запоріжжю в лікарнях станом на ранок залишаються троє постраждалих", — написав посадовець.

За його словами, один із поранених — 38-річний чоловік — перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, у неділю, 10 серпня, російські окупанти завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Зокрема, керована авіабомба поцілила по автовокзалу. Крім того, через обстріл постраждала клініка медичного університету. Відомо, що внаслідок атаки ворога поранені 23 людей. Серед них — чотирирічний хлопчик, який отримав контузію.

Згодом в ОВА показали наслідки російської атаки. Виявилося, що головна автостанція Запоріжжя зруйнована майже повністю.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
