РФ сбросила авиабомбы на село в Запорожской области: ранен мужчина, разрушен дом
Сегодня, 12 августа, вражеская авиация атаковала село Приморское Васильевского района на Запорожье, ранен пожилой мужчина
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара двумя авиабомбами разрушен жилой дом, взрывная волна и обломки повредили и соседние постройки.
Ранения получил 68-летний местный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По данным ОВА, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 468 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Ранены три женщины.
Напомним, до позднего вечера и утром 12 августа российские войска обстреливали Никопольский район артиллерией и атаковали FPV-дронами. Под огнем оказались Никополь и Мировская община.
