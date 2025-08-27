На Закарпатье в горах пограничники обнаружили останки 36-летнего мужчины

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасин наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, был поврежден дикими животными.

Наряду с человеческими костями пограничный наряд обнаружил фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку. Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники ранее задерживали за попытку незаконно попасть в Румынию.

Причину гибели человека будут устанавливать эксперты.

Напомним, неделю назад в Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию. Правонарушителей задержали на окраине города Ужгород, в нескольких сотнях метров от границы.