10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 14:23

На Закарпатье в горах пограничники обнаружили останки 36-летнего мужчины

27 августа 2025, 14:23
фото: ГПСУ
Военнослужащие отделения пограничной службы «Велятино» Мукачевского отряда обнаружили останки человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасин наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, был поврежден дикими животными.

Наряду с человеческими костями пограничный наряд обнаружил фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку. Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники ранее задерживали за попытку незаконно попасть в Румынию.

Причину гибели человека будут устанавливать эксперты.

Напомним, неделю назад в Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию. Правонарушителей задержали на окраине города Ужгород, в нескольких сотнях метров от границы.

27 августа 2025
07 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
