11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
25 августа 2025, 16:36

В Ровно мужчина умер от сердечной недостаточности после успешной ВЛК: что говорят в ТЦК

25 августа 2025, 16:36
Мужчину задержали в селе Городец. Тогда выяснилось, что он не имеет права на отсрочку от мобилизации и является нарушителем военного учета

Об этом сообщает Ровенский ТЦК и СП, передает RegioNews.

Мужчине предложили проехать в районный ТЦК и СП, на что тот согласился. Впоследствии был составлен протокол об административном нарушении. Мужчину отправили на ВЛК.

Уже во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр мужчине стало плохо. В ТЦК отметили, что вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть мужчины.

"Напоминаем, что все военнообязанные должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в ТЦК и СП. Призываем граждан не распространять слухи, непроверенную и искаженную информацию", - говорят в ТЦК.

Следует отметить, что об этом инциденте накануне написала мать мужчины. По словам Нилы Сахарчук, никто не сообщил о его смерти.

"Моего сына Виталия Сахарука забрал Сарненский РТЦК и СП в четверг, 21.08.2025 года. Удерживали в помещении РТЦК и СП три дня. 23.08.2025 узнаем, что он в морге. Нас никто не сообщил. Приехав в полицию, узнали, что ему было плохо и были вызовы скорой", - рассказывает женщина.

Напомним, в Винницкой области произошел конфликт между полицией, ТЦК и местными жителями. Это произошло, когда правоохранители пытались задержать мужчину. Известно, что он находился в розыске.

