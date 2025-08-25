Фото из открытых источников

Мужчину задержали в селе Городец. Тогда выяснилось, что он не имеет права на отсрочку от мобилизации и является нарушителем военного учета

Об этом сообщает Ровенский ТЦК и СП, передает RegioNews.

Мужчине предложили проехать в районный ТЦК и СП, на что тот согласился. Впоследствии был составлен протокол об административном нарушении. Мужчину отправили на ВЛК.

Уже во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр мужчине стало плохо. В ТЦК отметили, что вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть мужчины.

"Напоминаем, что все военнообязанные должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в ТЦК и СП. Призываем граждан не распространять слухи, непроверенную и искаженную информацию", - говорят в ТЦК.

Следует отметить, что об этом инциденте накануне написала мать мужчины. По словам Нилы Сахарчук, никто не сообщил о его смерти.

"Моего сына Виталия Сахарука забрал Сарненский РТЦК и СП в четверг, 21.08.2025 года. Удерживали в помещении РТЦК и СП три дня. 23.08.2025 узнаем, что он в морге. Нас никто не сообщил. Приехав в полицию, узнали, что ему было плохо и были вызовы скорой", - рассказывает женщина.

