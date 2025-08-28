14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 14:37

Скандал на Закарпатті: Офіс омбудсмена перевіряє правомірність мобілізації експоліцейського

28 серпня 2025, 14:37
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини вимагає перевірити правомірність мобілізації колишнього поліцейського Івана Белецького

Про це повідомило представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини, передає RegioNews.

Представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков надіслав відповідні листи до керівництва поліції Закарпаття та Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку.

У цих документах міститься вимога встановити осіб, які затримали Белецького та доставили його до територіального центру комплектування (ТЦК), а також перевірити законність їхніх дій та надати правову оцінку.

Наразі Офіс омбудсмена очікує офіційних відповідей і планує вживати подальші заходи залежно від результатів перевірки.

Нагадаємо, інцидент стався 25 серпня в Ужгороді, коли ветерана та колишнього поліцейського Івана Белецького затримала група невідомих у масках і посадила в авто.

У Закарпатському територіальному центрі комплектування повідомили, що Белецький перебував у розшуку через неподання оновлених даних після звільнення з поліції за порушення дисципліни.

Хто такий Іван Белецький

У середині червня Белецький став учасником резонансного випадку – він відстояв ветерана з інвалідністю, якого принизили та побили співробітники ТЦК. Правоохоронець передав ветерану відеодоказ, що спростував версію військових і змусив їх публічно вибачитися.

Наступного дня його звільнили. У Нацполіції пояснили, що це стало наслідком "службових порушень", зокрема передачі службової інформації стороннім особам. Про це Белецький розповів у своїй відеозаяві.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік помер від серцевої недостатності після успішної ВЛК. Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру, чоловіку стало погано. У ТЦК зазначили, що викликали "швидку допомогу", проте лікарі констатували смерть чоловіка.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття скандал мобілізація ТЦК Офіс Омбудсмена поліцейський Іван Белецький
На Закарпатті прикордонник допомагав чоловікам переходити кордон: як його покарали
27 серпня 2025, 18:47
На Закарпатті в горах прикордонники виявили рештки 36-річного чоловіка
27 серпня 2025, 14:23
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Харківщина шукає працівників: ТОП-10 вакансій із найвищою зарплатою
28 серпня 2025, 15:09
Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтопереробному заводу Краснодарського краю
28 серпня 2025, 14:56
На Харківщині обговорять бронювання кадрів і держпідтримку бізнесу
28 серпня 2025, 14:24
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
28 серпня 2025, 14:15
У Києві з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 15
28 серпня 2025, 13:59
Через пошкодження сортувального депо "Нової пошти" у Києві посилки можуть затриматися
28 серпня 2025, 13:57
Навчання, гранти, робота: як на Харківщині допомагають ветеранам почати нове життя
28 серпня 2025, 13:17
Уражено російський корабель носій калібрів "Буян-М", – ГУР
28 серпня 2025, 13:08
На Прикарпатті нетверезий водій спричинив ДТП, у якій постраждали три людини
28 серпня 2025, 12:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »