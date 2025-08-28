Скандал на Закарпатті: Офіс омбудсмена перевіряє правомірність мобілізації експоліцейського

Фото: Національна поліція

Про це повідомило представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини, передає RegioNews.

Представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков надіслав відповідні листи до керівництва поліції Закарпаття та Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку.

У цих документах міститься вимога встановити осіб, які затримали Белецького та доставили його до територіального центру комплектування (ТЦК), а також перевірити законність їхніх дій та надати правову оцінку.

Наразі Офіс омбудсмена очікує офіційних відповідей і планує вживати подальші заходи залежно від результатів перевірки.

Нагадаємо, інцидент стався 25 серпня в Ужгороді, коли ветерана та колишнього поліцейського Івана Белецького затримала група невідомих у масках і посадила в авто.

У Закарпатському територіальному центрі комплектування повідомили, що Белецький перебував у розшуку через неподання оновлених даних після звільнення з поліції за порушення дисципліни.

Хто такий Іван Белецький

У середині червня Белецький став учасником резонансного випадку – він відстояв ветерана з інвалідністю, якого принизили та побили співробітники ТЦК. Правоохоронець передав ветерану відеодоказ, що спростував версію військових і змусив їх публічно вибачитися.

Наступного дня його звільнили. У Нацполіції пояснили, що це стало наслідком "службових порушень", зокрема передачі службової інформації стороннім особам. Про це Белецький розповів у своїй відеозаяві.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік помер від серцевої недостатності після успішної ВЛК. Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру, чоловіку стало погано. У ТЦК зазначили, що викликали "швидку допомогу", проте лікарі констатували смерть чоловіка.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям