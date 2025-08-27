10:23  27 августа
27 августа 2025, 18:47

На Закарпатье пограничник помогал мужчинам переходить границу: как его наказали

27 августа 2025, 18:47
Иллюстративное фото
В Закарпатье судили пограничника. Он за денежное вознаграждение помогал мужчинам бежать из страны

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью 2024 года пограничник встретился в пиццерии с мужчиной. Тогда он предложил ему свою "помощь" за 2 тысячи долларов. Во время следующей встречи он рассказывал, как переправить за границу троих мужчин. В частности, он делился знаниями о так называемых "слепых зонах", камерах видеонаблюдения, маршрутах и времени выхода пограничных нарядов.

Уже 30 декабря пограничник написал клиенту, что с 19.20 до 20.00 по одному из направлений можно беспрепятственно перейти границу, потому что там нет фотоловушек. 1 января он получил 6 тысяч долларов за помощь в переправке троих мужчин.

На суде он полностью признал свою вину. Пограничника приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также он заплатит 255 тысяч гривен штрафа за то, что просил и получал взятку.

Напомним, ранее на Волыни передали в суд дело правоохранителя, подозреваемого в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. Известно, что он получил за эту "помощь" побег 8 тысяч долларов. Мужчину должны были переправить в Молдову.

27 августа 2025
