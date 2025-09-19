На Волыни пенсионер передал 170 тыс. грн для армии, а медработница их присвоила

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 89-летний пенсионер, который передал медицинской работнице более 170 тысяч гривен, надеясь, что эти средства будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины. Однако женщина присвоила деньги и не направила их по назначению.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, тернопольские полицейские сообщили о подозрении мошеннику, который обманул военного на 50 000 гривен. Ему грозит до трех лет ограничение свободы.

Ранее в Хмельницкой области объявили о подозрении мужчине, который хотел обмануть родственников пропавшего без вести военного. Воспользовавшись уязвимым состоянием потерпевших, он убедил сестру и мать бойца, что нашел их родственника и якобы ранен. Злоумышленник был задержан, когда он получал деньги от пострадавших.