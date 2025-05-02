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02 мая 2025, 02:21

Житель Хмельнитчины выманивал $4000 у матери пропавшего без вести защитника

02 мая 2025, 02:21
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фото: ОГП
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Правоохранители объявили подозрение жителю Хмельницкой области, который хотел обмануть родственников пропавшего без вести военного

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Фигурант обманул мать и сестру военнослужащего. Ранее сестра военного в соцсети Facebook опубликовала пост, что ее брат без вести пропал в зоне боевых действий. Увидев пост, мужчина вышел на связь с женщиной. Воспользовавшись уязвимым состоянием потерпевших, он убедил сестру и мать бойца, что нашел их родственника и тот якобы ранен.

В дальнейшем мужчина заверил, что за деньги может организовать переправку военного из зоны боевых действий в тыл.

Женщины поняли, что их хотят обмануть, во время сдачи матерью ДНК во Львове для подтверждения гибели сына. В то время одной из женщин позвонил фигурант и спросил, готовы ли они оплатить перевозку их живого родственника в Хмельницкий. После этого они сразу обратились к правоохранителям и в дальнейшем действовали под их контролем.

Фигуранта задержали после того, как он получил 4000 долларов от пострадавших.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие факты противоправной деятельности подозреваемого. Решается вопрос избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Сумской области будут судить женщину, которая мошенничеством выманила у родственников погибших и пленных военных 3 млн грн.

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