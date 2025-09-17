12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 15:25

В Тернополе злоумышленник пытался угнать авто, но не смог его завести

17 сентября 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Тернопольские полицейские задержали местного жителя, пытавшегося угнать авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во вторник, 16 сентября в полицию поступило сообщение от жителя Тернополя о том, что неизвестные повредили его автомобиль и пытались угнать. Событие произошло около 21:20 на территории гаражного кооператива на улице Злуки.

Правоохранители установили, что к правонарушению причастен житель Тернополя 2006 года рождения. Он разбил окно и проник в салон, попытался угнать авто, но не смог его завести. Через некоторое время злоумышленник снова решил угнать автомобиль, но во время второй попытки его уже ждали полицейские.

Напомним, в июле в Тернопольской области 17-летний парень угнал авто и въехал в дерево. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область Тернополь угон авто полиция
За хранение боеприпасов жителю Тернопольщины грозит до 7 лет заключения
17 сентября 2025, 14:09
В Тернопольской области поезд смертельно травмировал мужчину
16 сентября 2025, 13:11
В Тернопольской области правоохранители задержали руководителя колледжа, который пообещал за деньги взять на работу мужчину и оформить ему отсрочку
15 сентября 2025, 19:19
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
7 лет за решеткой проведет 62-летний житель Ровенщины за убийство сына
17 сентября 2025, 16:29
Фиктивный брак не помог: винницкие пограничники задержали пару из Полтавщины
17 сентября 2025, 16:13
Сознательно делают "второсортными": львовская блогерша раскритиковала родителей за русскоязычное воспитание своих детей
17 сентября 2025, 15:56
Возле ЗАЭС после обстрела поднялся дым: что происходит
17 сентября 2025, 15:55
Украина приобретет 20 корейских скоростных электропоездов
17 сентября 2025, 15:55
В Киевской области во время пожара в частном доме погибла женщина: подробности трагедии
17 сентября 2025, 15:28
Трасса Изюм-Славянск под огнем FPV-дронов: РФ блокирует логистику Донбасса
17 сентября 2025, 15:18
В Киевской области авария с участием длинномерного грузового авто парализовала трассу Киев – Чоп: что известно
17 сентября 2025, 15:06
На Днепропетровщине нашли уникальную балку, о которой спорят историки
17 сентября 2025, 14:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »