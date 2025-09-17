В Тернополе злоумышленник пытался угнать авто, но не смог его завести

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во вторник, 16 сентября в полицию поступило сообщение от жителя Тернополя о том, что неизвестные повредили его автомобиль и пытались угнать. Событие произошло около 21:20 на территории гаражного кооператива на улице Злуки.

Правоохранители установили, что к правонарушению причастен житель Тернополя 2006 года рождения. Он разбил окно и проник в салон, попытался угнать авто, но не смог его завести. Через некоторое время злоумышленник снова решил угнать автомобиль, но во время второй попытки его уже ждали полицейские.

