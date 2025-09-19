12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 14:25

На Волині пенсіонер передав 170 тис. грн для армії, а медпрацівниця їх присвоїла

19 вересня 2025, 14:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Волині правоохоронці ведуть розслідування випадку шахрайства, пов'язаного з благодійною допомогою для української армії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до правоохоронців звернувся 89-річний пенсіонер, який передав медичній працівниці понад 170 тисяч гривень, сподіваючись, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Однак жінка привласнила гроші і не направила їх за призначенням.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

На цей момент триває досудове розслідування.

Нагадаємо, тернопільські поліцейські повідомили про підозру шахраєві, який ошукав військового на 50 000 гривень. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Раніше на Хмельниччині оголосили про підозру чоловіку, який хотів ошукати родичів зниклого безвісти військового. Скориставшись уразливим станом потерпілих, він переконав сестру та матір бійця, що знайшов їхнього родича і той нібито поранений. Зловмисника затримали, коли він отримував гроші від потерпілих.

