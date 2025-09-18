13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2025, 17:02

Новый вид мошенничества: голосовые сообщения злоумышленников обманывают даже опытных

18 сентября 2025, 17:02
Читайте також українською мовою
Скриншот из мессенджера
Читайте також
українською мовою

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для имитации голоса и выманивания денег через мессенджеры

Об этом сообщают в Телеграмм-канале "Всевидящее ОКО Украина", передает RegioNews.

В Украине зафиксирован новый способ мошенничества с помощью искусственного интеллекта. Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и посылают короткие голосовые сообщения, имитируя голос жертвы. Инциденты такого типа становятся все чаще, а технология позволяет мошенникам делать сообщения максимально правдоподобными.

Злоумышленники все чаще используют технологии ИИ

Как рассказала одна из свидетелей, мошенники обратились к ней со срочной просьбой отправить 10 тысяч гривен. Сообщение было короткое, произнесенное наспех, с небольшими искажениями голоса, но очень похоже на настоящий. Благодаря бдительности женщины удалось быстро проверить информацию и выяснить, что аккаунт знакомой был взломан.

Правоохранители подтверждают, что злоумышленники используют записи голоса, которые жертвы ранее присылали в мессенджерах, чтобы с помощью ИИ воспроизвести их голос. Такой подход усложняет распознавание мошенничества, поскольку сообщения выглядят очень правдоподобно.

Эксперты советуют пользователям осторожничать с любыми финансовыми просьбами через мессенджеры. Проверять информацию следует всегда вне зависимости от того, насколько близким кажется вам знакомый или собеседник. В то же время в полиции напоминают, что любой подозрительный аккаунт следует срочно блокировать и сообщать об инциденте.

Ранее сообщалось, житель Житомирщины стал жертвой мошенников во время онлайн-соглашения при покупке трактора. Мужчина внес предоплату за привлекательное предложение, но технику так и не получил.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина деньги финансовая помощь взлом мошенничество ChatGPT обман ИИ-ассистент чат
В Украине прекращает работу одна из крупнейших сетей электроники
18 сентября 2025, 15:24
В открытый доступ попали документы граждан при тестировании е-нотариата
18 сентября 2025, 14:58
Модный дипломатический жест: в Виндзоре королева Камилла и Мелания Трамп сияли в цветах Украины
18 сентября 2025, 14:40
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
В Днепре судили женщину за подготовку к теракту
18 сентября 2025, 18:20
В Киевской области разоблачили факт торговли людьми на агропредприятии: к работе принуждали 13 иностранцев
18 сентября 2025, 17:40
Пленки Миндича раскрыли конфликт на самом высоком уровне – противостояние с НАБУ обостряется
18 сентября 2025, 17:24
Первокурсники Львовской политехники массово выезжают за границу – ректор
18 сентября 2025, 16:46
В Запорожье во время конфликта мужчина убил товарища и спрятал тело у мусорных баков
18 сентября 2025, 16:27
Украина вернула 1000 погибших защитников
18 сентября 2025, 16:20
22-летний мужчина погиб от выстрела друга - детали задержания в Ровенской области
18 сентября 2025, 16:02
В Харьковской области мужчину разоблачили на вымогательстве 85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации
18 сентября 2025, 15:45
В Украине прекращает работу одна из крупнейших сетей электроники
18 сентября 2025, 15:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »