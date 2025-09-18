Скриншот из мессенджера

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для имитации голоса и выманивания денег через мессенджеры

Об этом сообщают в Телеграмм-канале "Всевидящее ОКО Украина", передает RegioNews.

В Украине зафиксирован новый способ мошенничества с помощью искусственного интеллекта. Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и посылают короткие голосовые сообщения, имитируя голос жертвы. Инциденты такого типа становятся все чаще, а технология позволяет мошенникам делать сообщения максимально правдоподобными.

Злоумышленники все чаще используют технологии ИИ

Как рассказала одна из свидетелей, мошенники обратились к ней со срочной просьбой отправить 10 тысяч гривен. Сообщение было короткое, произнесенное наспех, с небольшими искажениями голоса, но очень похоже на настоящий. Благодаря бдительности женщины удалось быстро проверить информацию и выяснить, что аккаунт знакомой был взломан.

Правоохранители подтверждают, что злоумышленники используют записи голоса, которые жертвы ранее присылали в мессенджерах, чтобы с помощью ИИ воспроизвести их голос. Такой подход усложняет распознавание мошенничества, поскольку сообщения выглядят очень правдоподобно.

Эксперты советуют пользователям осторожничать с любыми финансовыми просьбами через мессенджеры. Проверять информацию следует всегда вне зависимости от того, насколько близким кажется вам знакомый или собеседник. В то же время в полиции напоминают, что любой подозрительный аккаунт следует срочно блокировать и сообщать об инциденте.

