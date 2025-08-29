Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый

Фото: Национальная полиция

Тернопольские полицейские сообщили о подозрении мошеннику, который обманул военного на 50 000 гривен. Ему грозит до трех лет ограничение свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

27-летний военный передал товарищу авто с просьбой помочь с продажей, ведь сам готовился к выезду на фронт.

Злоумышленник, 21-летний житель Тернопольщины, долго обещал найти покупателя, но автомобиль уже был продан – о чем владелец узнал случайно из объявления.

После проверки правоохранители собрали доказательства и сообщили мошеннику о подозрении по ч. 1 ст. 190 УК (мошенничество). Ему грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, в Черкасской области мужчина украл у женщины деньги, которые она получила после гибели сына военного. Речь идет о 12 000 евро. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Хмельницкой области объявили о подозрении мужчине, который хотел обмануть родственников пропавшего без вести военного. Воспользовавшись уязвимым состоянием потерпевших, он убедил сестру и мать бойца, что нашел их родственника и якобы ранен. Злоумышленика задержали, когда он получал деньги от пострадавших.