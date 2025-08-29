02:55  29 августа
29 августа 2025, 07:14

Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый

29 августа 2025, 07:14
Фото: Национальная полиция
Тернопольские полицейские сообщили о подозрении мошеннику, который обманул военного на 50 000 гривен. Ему грозит до трех лет ограничение свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

27-летний военный передал товарищу авто с просьбой помочь с продажей, ведь сам готовился к выезду на фронт.

Злоумышленник, 21-летний житель Тернопольщины, долго обещал найти покупателя, но автомобиль уже был продан – о чем владелец узнал случайно из объявления.

После проверки правоохранители собрали доказательства и сообщили мошеннику о подозрении по ч. 1 ст. 190 УК (мошенничество). Ему грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, в Черкасской области мужчина украл у женщины деньги, которые она получила после гибели сына военного. Речь идет о 12 000 евро. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Хмельницкой области объявили о подозрении мужчине, который хотел обмануть родственников пропавшего без вести военного. Воспользовавшись уязвимым состоянием потерпевших, он убедил сестру и мать бойца, что нашел их родственника и якобы ранен. Злоумышленика задержали, когда он получал деньги от пострадавших.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
