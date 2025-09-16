Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
Правоохранители Волыни совместно с СБУ и прокуратурой разоблачили преступную группировку, которая производила и сбывала наркотики, замаскированные под обычные продукты и кондитерские изделия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Организаторами оказались супруги жителей Луцкого района. Они выращивали коноплю и изготавливали из нее каннабис, который добавляли к сливочному маслу, а из него – в пищу и "смаколики" с содержанием тетрагидроканабинола (ТГК) – главного психоактивного компонента каннабиса.
Готовую "продукцию" злоумышленники продавали наркозависимым – как по почте, так и из рук в руки.
В схему также были привлечены еще одна жительница Луцка, которая производила наркотические кондитерские изделия, и житель Киевщины – он занимался распространением.
По данным следствия, ежемесячная прибыль группировки превышала 750 тысяч гривен.
Во время санкционированных обысков с привлечением спецназовцев силовики обнаружили:
- свыше 55 кг каннабиса,
- сливочное масло и печенье из ТГК,
- оборудование для выращивания конопли (гроубоксы, лампы, таймеры и т.п.),
- черновые записи, телефоны, фасовочную тару,
- огнестрельное оружие – автомат с патронами, ружье и устройство для отстрела резиновых шаров.
Все изъято направлено на экспертизу.
Все фигуранты задержаны. Им объявлены подозрения.
Фигурантам светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, в Николаевской области наркоторговец прятал психотропы в продуктах. Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал почтовые отправления: вместе с консервированными продуктами присылал в свертках психотропы и каннабис.
Ранее в Киеве разоблачили группу преступников, которая поставляла метадон в СИЗО в конфетах и носках.