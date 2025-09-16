Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Волыни совместно с СБУ и прокуратурой разоблачили преступную группировку, которая производила и сбывала наркотики, замаскированные под обычные продукты и кондитерские изделия

Организаторами оказались супруги жителей Луцкого района. Они выращивали коноплю и изготавливали из нее каннабис, который добавляли к сливочному маслу, а из него – в пищу и "смаколики" с содержанием тетрагидроканабинола (ТГК) – главного психоактивного компонента каннабиса.

Готовую "продукцию" злоумышленники продавали наркозависимым – как по почте, так и из рук в руки.

В схему также были привлечены еще одна жительница Луцка, которая производила наркотические кондитерские изделия, и житель Киевщины – он занимался распространением.

По данным следствия, ежемесячная прибыль группировки превышала 750 тысяч гривен.

Во время санкционированных обысков с привлечением спецназовцев силовики обнаружили:

свыше 55 кг каннабиса,

сливочное масло и печенье из ТГК,

оборудование для выращивания конопли (гроубоксы, лампы, таймеры и т.п.),

черновые записи, телефоны, фасовочную тару,

огнестрельное оружие – автомат с патронами, ружье и устройство для отстрела резиновых шаров.

Все изъято направлено на экспертизу.

Все фигуранты задержаны. Им объявлены подозрения.

Фигурантам светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

