Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как рассказали в полиции, 38-летний мужчина продавал наркотические вещества "из рук в руки". Деньги за это он получал на банковскую карту. При этом он заранее договаривался о месте и времени передачи товара.

Правоохранители разоблачили дилера в мае, когда он за 1 000 гривен продал каннабис. Аналогичная ситуация произошла в апреле: тогда он за 1500 гривен продал пакетик с наркотиком, что и подтвердила экспертиза.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен, которую он не внес. Мужчина может угрожать от 6 до 10 лет лишения свободы.

