01:45  11 апреля
Бойцы ГУР ликвидировали 45 оккупантов под Покровском
09:25  11 апреля
Трассу Одесса — Николаев парализовало из-за сильной вьюги
07:55  11 апреля
В Запорожье на 2,5 месяца перекроют движение по Днепровской ГЭС: схема объезда
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2025, 10:21

Посылки с сюрпризом: на Николаевщине наркоторговец прятал психотропы в продуктах

11 апреля 2025, 10:21
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области полицейские задержали наркосбытчика. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 45-летний житель Шевченковского общества наладил канал сбыта наркотических веществ в разные регионы страны. Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал почтовые отправления: вместе с консервированными продуктами присылал в свертках психотропы и каннабис.

Наркотические вещества мужчина заранее фасовал у себя дома и затем посылал заказчикам.

За несколько месяцев этого года он уже успел отправить клиентам 20 таких посылок.

Во время обыска в его доме полицейские изъяли 18 свертков, готовых к отправке, zip-пакеты с наркотиками, определенными экспертами как каннабис, амфетамин и PVP, а также шесть килограммов взрывчатки и патроны разного калибра.

За совершенное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили группу преступников, которая поставляла метадон в СИЗО в конфетах и носках.

Ранее сообщалось, что в колонию в Тернопольской области пытались передать наркотики в макаронах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики почта полиция Николаевская область наркобизнес канабис
На Прикарпатье разоблачили 23-летнего наркодилера: ему светит до 10 лет тюрьмы
10 апреля 2025, 08:14
Жительница Харькова проведет годы за решеткой из-за наркотиков
09 апреля 2025, 17:55
Торговля кокаином в больнице: в Киеве будут судить бывшего хирурга
08 апреля 2025, 15:10
Все новости »
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
За ночь и утро на Сумщине зафиксировано почти сотню взрывов
11 апреля 2025, 10:31
На дорогах Николаевщины запретили движение транспорта: перечень опасных участков
11 апреля 2025, 10:15
Канада передала Украине 40 тысяч ракетных двигателей в авиаракеты CRV-7
11 апреля 2025, 10:09
РФ атаковала Украину баллистикой и десятками ударных дронов: как отработала ПВО
11 апреля 2025, 10:00
Драка подростков в поселке Ставище на Киевщине: полиция проводит проверку
11 апреля 2025, 09:50
Оккупанты ударили по Николаевщине из артиллерии, — ОВА
11 апреля 2025, 09:45
Трассу Одесса — Николаев парализовало из-за сильной вьюги
11 апреля 2025, 09:25
В Черновцах от пневмонии скончался 11-летний мальчик: полиция возбудила уголовное дело
11 апреля 2025, 09:17
Помощь пушистикам: в Киеве заработал цифровой сервис для бездомных животных
11 апреля 2025, 09:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »