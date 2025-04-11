Посылки с сюрпризом: на Николаевщине наркоторговец прятал психотропы в продуктах
В Николаевской области полицейские задержали наркосбытчика. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 45-летний житель Шевченковского общества наладил канал сбыта наркотических веществ в разные регионы страны. Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал почтовые отправления: вместе с консервированными продуктами присылал в свертках психотропы и каннабис.
Наркотические вещества мужчина заранее фасовал у себя дома и затем посылал заказчикам.
За несколько месяцев этого года он уже успел отправить клиентам 20 таких посылок.
Во время обыска в его доме полицейские изъяли 18 свертков, готовых к отправке, zip-пакеты с наркотиками, определенными экспертами как каннабис, амфетамин и PVP, а также шесть килограммов взрывчатки и патроны разного калибра.
За совершенное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве разоблачили группу преступников, которая поставляла метадон в СИЗО в конфетах и носках.
Ранее сообщалось, что в колонию в Тернопольской области пытались передать наркотики в макаронах.