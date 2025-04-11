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В Николаевской области полицейские задержали наркосбытчика. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 45-летний житель Шевченковского общества наладил канал сбыта наркотических веществ в разные регионы страны. Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал почтовые отправления: вместе с консервированными продуктами присылал в свертках психотропы и каннабис.

Наркотические вещества мужчина заранее фасовал у себя дома и затем посылал заказчикам.

За несколько месяцев этого года он уже успел отправить клиентам 20 таких посылок.

Во время обыска в его доме полицейские изъяли 18 свертков, готовых к отправке, zip-пакеты с наркотиками, определенными экспертами как каннабис, амфетамин и PVP, а также шесть килограммов взрывчатки и патроны разного калибра.

За совершенное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве разоблачили группу преступников, которая поставляла метадон в СИЗО в конфетах и носках.

Ранее сообщалось, что в колонию в Тернопольской области пытались передать наркотики в макаронах.