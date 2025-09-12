Фото: Нацполиция

Жителя Киевщины разоблачили на хранении наркотиков. Оказалось, что он тоже торговал запрещенными веществами

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 42-летнего жителя Бучанского района. Выяснилось, что он купил амфетамин незаконно и хранил его у себя дома. Дальше он планировал продавать "товар" на территории своего района. Во время обыска запрещенные вещества у него забрали.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители раскрыли банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО. Подозреваемых задержали, а дело передано следователям для дальнейшего расследования.