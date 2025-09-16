Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Волині спільно з СБУ та прокуратурою викрили злочинне угрупування, яке виготовляло та збувало наркотики, замасковані під звичайні продукти й кондитерські вироби

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Організаторами виявилося подружжя мешканців Луцького району. Вони вирощували коноплі та виготовляли з них канабіс, який додавали до вершкового масла, а з нього – у їжу та "смаколики" з вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) – головного психоактивного компоненту канабісу.

Готову "продукцію" зловмисники продавали наркозалежним – як через пошту, так і з рук у руки.

До схеми також були залучені ще одна жителька Луцька, яка виготовляла наркотичні кондитерські вироби, та мешканець Київщини – він займався розповсюдженням.

За даними слідства, щомісячний прибуток угрупування перевищував 750 тисяч гривень.

Під час санкціонованих обшуків із залученням спецпризначенців, силовики виявили:

понад 55 кг канабісу,

вершкове масло та печиво з ТГК,

обладнання для вирощування конопель (гроубокси, лампи, таймери тощо),

чорнові записи, телефони, фасувальну тару,

вогнепальну зброю – автомат із набоями, рушницю та пристрій для відстрілу гумових куль.

Усе вилучене направлено на експертизу.

Усіх фігурантів затримано. Їм оголошено підозри.

Фігурантам світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд вже обрав підозрюваним запобіжні заходи. Досудове слідство триває.

