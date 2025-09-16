Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
Правоохоронці Волині спільно з СБУ та прокуратурою викрили злочинне угрупування, яке виготовляло та збувало наркотики, замасковані під звичайні продукти й кондитерські вироби
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Організаторами виявилося подружжя мешканців Луцького району. Вони вирощували коноплі та виготовляли з них канабіс, який додавали до вершкового масла, а з нього – у їжу та "смаколики" з вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) – головного психоактивного компоненту канабісу.
Готову "продукцію" зловмисники продавали наркозалежним – як через пошту, так і з рук у руки.
До схеми також були залучені ще одна жителька Луцька, яка виготовляла наркотичні кондитерські вироби, та мешканець Київщини – він займався розповсюдженням.
За даними слідства, щомісячний прибуток угрупування перевищував 750 тисяч гривень.
Під час санкціонованих обшуків із залученням спецпризначенців, силовики виявили:
- понад 55 кг канабісу,
- вершкове масло та печиво з ТГК,
- обладнання для вирощування конопель (гроубокси, лампи, таймери тощо),
- чорнові записи, телефони, фасувальну тару,
- вогнепальну зброю – автомат із набоями, рушницю та пристрій для відстрілу гумових куль.
Усе вилучене направлено на експертизу.
Усіх фігурантів затримано. Їм оголошено підозри.
Фігурантам світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд вже обрав підозрюваним запобіжні заходи. Досудове слідство триває.
