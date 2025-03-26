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26 марта 2025, 10:59

Поставляли метадон в СИЗО в конфетах и носках: в Киеве будут судить членов группы

26 марта 2025, 10:59
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фото: Киевская городская прокуратура
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Шевченковская окружная прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении трех местных жителей — двух женщин и одного мужчины, организовавших сбыт и поставку наркотиков в Киевский следственный изолятор

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Злоумышленники во главе с 47-летней женщиной, которая находилась в ГУ "Киевский следственный изолятор", создали организованную группу, специализировавшуюся на приобретении, хранении в целях сбыта, а также его сбыте в СИЗО.

Члены группы фасовали и маскировали метадон в конфетах, бананах и носках, которые передавали в изолятор, а там организатор распространяла наркотики среди жителей учреждения.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в колонию в Тернопольской области пытались передать наркотики в макаронах.

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