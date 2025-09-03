01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
00:25  03 сентября
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
08:26  03 сентября
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
03 сентября 2025, 10:58

Некачественное снаряжение для ВСУ: прокуроры Волыни взыскали с поставщика более 28 млн

03 сентября 2025, 10:58
Фото: Прокуратура Украины
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Волынской областной прокуратуры и взыскал с общества более 28,2 млн гривен – именно столько стоило некачественное снаряжение, поставленное для военных

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в апреле 2022 года фирма передала 884 бронежилета и 846 боевых шлемов Волынской областной военной администрации. Но ни один из бронежилетов не выдержал баллистических испытаний, а шлемы не выполняли основную функцию – защиту головы от поражения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием возврата стоимости бракованных товаров, и иск был полностью удовлетворен.

Это уже не первый случай: в 2023 году с этой же компании по иску прокуратуры было взыскано еще 5,6 млн грн штрафа за поставку аналогичного некачественного снаряжения.

Напомним, во Львовской области будут судить предпринимателя, который поставлял некачественное военное снаряжение и сбежал в Австрию. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,16 млрд грн.

Читайте также: Хищение на фортификациях Донбасса: как Пронин "раскрыл" в схемах 200 млн гривен - расследование

01 сентября 2025
