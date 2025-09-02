Фото: БЭБ

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника, который занимал руководящие должности в квартирно-эксплуатационных управлениях двух областей и возглавлял подрядную организацию, в завладении бюджетными средствами.

По данным следствия, бывший руководитель заключил ряд договоров с обществом на поставку электроэнергии. Позже условия договоров пересмотрели без объективных оснований, нарушив принципы прозрачности и экономности бюджетных расходов. Объясняли это якобы колебаниями рыночных цен на электроэнергию.

Им сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

Следствие установило, что в результате изменений в первичных документах цены на энергоресурсы были искусственно завышены. Это позволило завладеть почти 25 миллионами гривен государственных средств.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении бывшему начальнику квартирно-эксплуатационных управлений и руководителю общества-поставщика электроэнергии. Дело продолжают расследовать для установления полного круга лиц, причастных к незаконным действиям.

