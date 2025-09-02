Бывший чиновник и подрядчик подозреваются в завладении почти 25 млн грн на нужды ВСУ
Деньги выделялись на обеспечение потребностей подразделений Вооруженных сил Украины электрической энергией
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника, который занимал руководящие должности в квартирно-эксплуатационных управлениях двух областей и возглавлял подрядную организацию, в завладении бюджетными средствами.
По данным следствия, бывший руководитель заключил ряд договоров с обществом на поставку электроэнергии. Позже условия договоров пересмотрели без объективных оснований, нарушив принципы прозрачности и экономности бюджетных расходов. Объясняли это якобы колебаниями рыночных цен на электроэнергию.
Следствие установило, что в результате изменений в первичных документах цены на энергоресурсы были искусственно завышены. Это позволило завладеть почти 25 миллионами гривен государственных средств.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении бывшему начальнику квартирно-эксплуатационных управлений и руководителю общества-поставщика электроэнергии. Дело продолжают расследовать для установления полного круга лиц, причастных к незаконным действиям.
