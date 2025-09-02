09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 12:47

Бывший чиновник и подрядчик подозреваются в завладении почти 25 млн грн на нужды ВСУ

02 сентября 2025, 12:47
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Деньги выделялись на обеспечение потребностей подразделений Вооруженных сил Украины электрической энергией

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника, который занимал руководящие должности в квартирно-эксплуатационных управлениях двух областей и возглавлял подрядную организацию, в завладении бюджетными средствами.

По данным следствия, бывший руководитель заключил ряд договоров с обществом на поставку электроэнергии. Позже условия договоров пересмотрели без объективных оснований, нарушив принципы прозрачности и экономности бюджетных расходов. Объясняли это якобы колебаниями рыночных цен на электроэнергию.

Им сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

Следствие установило, что в результате изменений в первичных документах цены на энергоресурсы были искусственно завышены. Это позволило завладеть почти 25 миллионами гривен государственных средств.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении бывшему начальнику квартирно-эксплуатационных управлений и руководителю общества-поставщика электроэнергии. Дело продолжают расследовать для установления полного круга лиц, причастных к незаконным действиям.

Напомним, в Закарпатье разоблачили военного чиновника, который вымогал взятки от подчиненных до $3 тысяч. Обвинительный акт по делу уже передан в суд для рассмотрения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
БЭБ хищение средств бюджет электроэнергия ВСУ Чиновник подозрение
До $3 тысяч: в Закарпатье военного чиновника разоблачили на взятках
02 сентября 2025, 10:38
В Донецкой области разоблачили российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ
02 сентября 2025, 10:29
Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW
02 сентября 2025, 09:54
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии
02 сентября 2025, 12:50
Киев под атакой "Шахедов": БПЛА атакуют столицу уже три часа
02 сентября 2025, 12:35
В Одессе бывшая медсестра продавала фейковые справки для уклонистов за 6 тысяч долларов
02 сентября 2025, 12:26
В Закарпатье задержали организатора нелегальной переправки людей в Румынию
02 сентября 2025, 12:01
В Киевской области мотоциклист пострадал после столкновения с Mitsubishi
02 сентября 2025, 11:55
Взрыв в полиции в Одесской области: завербованный агент РФ предстанет перед судом
02 сентября 2025, 11:49
Косметика и бритвенные кассеты: во Львовской области остановили контрабанду на два миллиона
02 сентября 2025, 11:43
Нефтяное пятно объемом более 10 тонн движется по Черному морю в направлении Крыма
02 сентября 2025, 11:35
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: полиция завершила расследование дела
02 сентября 2025, 11:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »