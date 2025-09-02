Фото: ДБР

Правоохранители расследуют обстоятельства фальсификации документов в воинской части в Киевской области, связанные со смертью подчиненного

Об этом сообщает ДБР, передает RegioNews.

Бывший командир воинской части в Киевской области и его заместитель оказались под следствием из-за сокрытия смерти подчиненного. По данным расследования, они не внесли в официальные документы информацию о самоубийстве военнослужащего и указали, что он погиб во время выполнения боевого задания.

В результате семье погибшего было выплачено 15 миллионов гривен, часть из которых должна была поступить непосредственно командованию. Правоохранители устанавливают обстоятельства фальсификации документов и проверяют, как именно распределялись средства.

Дело расследуют в соответствии с действующим законодательством Украины.

