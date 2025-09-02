16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 15:51

Незаконные выплаты свыше миллиона грн: за фальшивую инвалидность будут судить экс-руководителя Хмельницкой прокуратуры

02 сентября 2025, 15:51
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Бывшего прокурора из Хмельницкой области будут судить за мошенническое оформление инвалидности и получение более миллиона гривен пенсии

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Следствие установило, что в 2020 году чиновник, при содействии отдельных работников медико-социальной экспертной комиссии, незаконно получил II группу инвалидности на пожизненный срок. При этом он был осведомлен про отсутствие у себя функциональных нарушений, которые могли бы стать основанием для установления такой группы.

После этого экс-руководитель прокуратуры обратился в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и оформил пенсию. По данным следствия, общая сумма выплат, полученных им незаконно, превышает 1 миллион гривен. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса. Наказание может предусматривать до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Действия врача МСЭК, способствовавшего в выдаче ложного документа, квалифицированы по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины – составление и выдача заведомо ложного официального документа группой лиц.

Ранее сообщалось, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека инициировал проверку законности мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область прокуратура инвалидность пенсия выплаты деньги
На Прикарпатье псевдобанкир выманил у женщины более 309 тысяч грн
02 сентября 2025, 15:30
Взрыв в полиции в Одесской области: завербованный агент РФ предстанет перед судом
02 сентября 2025, 11:49
Антикоррупционная операция на Сумщине: подозрение получил бывший мэр
02 сентября 2025, 08:45
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Киевской области командир и заместитель скрыли самоубийство военного, чтобы получить 15 млн грн
02 сентября 2025, 16:43
В Дии появятся нотариальные услуги
02 сентября 2025, 16:41
В Ровенской области перед судом предстанет мужчина, похитивший часы за 1800 евро у бывшей
02 сентября 2025, 16:26
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
02 сентября 2025, 16:09
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
02 сентября 2025, 16:07
Дождался, пока отец девочки уснул: на Киевщине мужчина изнасиловал ребенка своего друга
02 сентября 2025, 15:56
На Черкащине авто выехало на встречную полосу – три человека погибли, ребенок в больнице
02 сентября 2025, 15:43
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
02 сентября 2025, 15:40
Продавал удостоверение ГСЧС: в Полтавской области судили "торговца документами"
02 сентября 2025, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »