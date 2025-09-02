Незаконные выплаты свыше миллиона грн: за фальшивую инвалидность будут судить экс-руководителя Хмельницкой прокуратуры
Бывшего прокурора из Хмельницкой области будут судить за мошенническое оформление инвалидности и получение более миллиона гривен пенсии
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.
Обвинительный акт уже направлен в суд.
Следствие установило, что в 2020 году чиновник, при содействии отдельных работников медико-социальной экспертной комиссии, незаконно получил II группу инвалидности на пожизненный срок. При этом он был осведомлен про отсутствие у себя функциональных нарушений, которые могли бы стать основанием для установления такой группы.
После этого экс-руководитель прокуратуры обратился в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и оформил пенсию. По данным следствия, общая сумма выплат, полученных им незаконно, превышает 1 миллион гривен. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса. Наказание может предусматривать до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Действия врача МСЭК, способствовавшего в выдаче ложного документа, квалифицированы по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины – составление и выдача заведомо ложного официального документа группой лиц.
