03 вересня 2025, 10:58

Неякісне спорядження для ЗСУ: прокурори Волині стягнули з постачальника понад 28 млн

03 вересня 2025, 10:58
Фото: Прокуратура України
Господарський суд міста Києва задовольнив позов Волинської обласної прокуратури та стягнув із товариства понад 28,2 млн гривень – саме стільки коштувало неякісне спорядження, поставлене для потреб військових.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у квітні 2022 року фірма передала 884 бронежилети та 846 бойових шоломів Волинській обласній військовій адміністрації. Але жоден із бронежилетів не витримав балістичних випробувань, а шоломи не виконували основну функцію – захист голови від ураження.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернення вартості бракованих товарів, і позов було повністю задоволено.

Це вже не перший випадок: у 2023 році з цієї ж компанії за позовом прокуратури було стягнуто ще 5,6 млн грн штрафу за постачання аналогічного неякісного спорядження.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть підприємця, який постачав неякісне військове спорядження і втік до Австрії. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,16 млрд грн.

Читайте також: Розкрадання на фортифікаціях Донеччини: як Пронін "розчинив" у схемах 200 млн гривень – розслідування

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
