Неякісне спорядження для ЗСУ: прокурори Волині стягнули з постачальника понад 28 млн

Фото: Прокуратура України

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Волинської обласної прокуратури та стягнув із товариства понад 28,2 млн гривень – саме стільки коштувало неякісне спорядження, поставлене для потреб військових.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у квітні 2022 року фірма передала 884 бронежилети та 846 бойових шоломів Волинській обласній військовій адміністрації. Але жоден із бронежилетів не витримав балістичних випробувань, а шоломи не виконували основну функцію – захист голови від ураження.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернення вартості бракованих товарів, і позов було повністю задоволено.

Це вже не перший випадок: у 2023 році з цієї ж компанії за позовом прокуратури було стягнуто ще 5,6 млн грн штрафу за постачання аналогічного неякісного спорядження.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть підприємця, який постачав неякісне військове спорядження і втік до Австрії. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,16 млрд грн.

