Двойное убийство в Винницкой области: эксучителю сообщили о подозрении

Фото: Офис Генпрокурора

Бывшему учителю из Шаргорода Винницкой области сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух учеников

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

Уведомление о подозрении подписал руководитель областной прокуратуры Олег Ткаленко. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.

В Национальной полиции отметили, что следствие рассматривает несколько версий мотива преступления, среди которых – личный конфликт между подозреваемым и погибшими детьми.

Ранее мэр города сообщил, что задержанный работал учителем английского языка, но его уволили в марте. По предварительной информации, между подозреваемым и одним из погибших ребят были конфликты.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Винницкой области нашли убитыми двух школьников. Погибшими оказались учащиеся 10-го и 11-го класса Шаргородской общины.

Впоследствии правоохранители задержали 23-летнего мужчину, бывшего учителя, подозреваемого в этом преступлении. Он пытался бежать в направлении украино-молдавской границы.