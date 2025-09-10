Двойное убийство в Винницкой области: эксучителю сообщили о подозрении
Бывшему учителю из Шаргорода Винницкой области сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух учеников
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.
Уведомление о подозрении подписал руководитель областной прокуратуры Олег Ткаленко. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.
В Национальной полиции отметили, что следствие рассматривает несколько версий мотива преступления, среди которых – личный конфликт между подозреваемым и погибшими детьми.
Ранее мэр города сообщил, что задержанный работал учителем английского языка, но его уволили в марте. По предварительной информации, между подозреваемым и одним из погибших ребят были конфликты.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Винницкой области нашли убитыми двух школьников. Погибшими оказались учащиеся 10-го и 11-го класса Шаргородской общины.
Впоследствии правоохранители задержали 23-летнего мужчину, бывшего учителя, подозреваемого в этом преступлении. Он пытался бежать в направлении украино-молдавской границы.