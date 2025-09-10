Фото: полиция

Утром 10 сентября в городе Шаргород Жмеринского района местный житель обнаружил тела двух подростков с ножевыми ранениями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Погибшими оказались учащиеся 10-го и 11-го класса Шаргородской громады. Правоохранители установили возможного причастного к смерти подростков, его задержали.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

