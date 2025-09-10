В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
Утром 10 сентября в городе Шаргород Жмеринского района местный житель обнаружил тела двух подростков с ножевыми ранениями
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.
Погибшими оказались учащиеся 10-го и 11-го класса Шаргородской громады. Правоохранители установили возможного причастного к смерти подростков, его задержали.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, 8 сентября в Полтаве обнаружили убитой 22-летнюю девушку – на ее теле были многочисленные ножевые ранения. По подозрению в совершении убийства полицейские задержали ее знакомого.
