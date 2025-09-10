Фото: Офис генерального прокурора

В прокуратуре сообщили о задержании 23-летнего учителя. Подозревают, что именно он причастен к убийству двух своих учеников

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. По данным правоохранителей, злоумышленник дождался идущих в школу детей. Тогда он нанес им колото-резаные ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались при оказании неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся.

Злоумышленником оказался 23-летний местный житель. По данным правоохранителей, он являлся учителем детей. Сейчас готовят сообщения о подозрении и ходатайстве о применении к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

