10 сентября 2025, 13:50

Убийство школьников в Винницкой области: убийцей оказался учитель

10 сентября 2025, 13:50
Читайте також українською мовою
Фото: Офис генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В прокуратуре сообщили о задержании 23-летнего учителя. Подозревают, что именно он причастен к убийству двух своих учеников

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. По данным правоохранителей, злоумышленник дождался идущих в школу детей. Тогда он нанес им колото-резаные ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались при оказании неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся.

Злоумышленником оказался 23-летний местный житель. По данным правоохранителей, он являлся учителем детей. Сейчас готовят сообщения о подозрении и ходатайстве о применении к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Винницкой области нашли убитыми двух школьников. Погибшими оказались учащиеся 10-го и 11-го класса Шаргородской общины. Правоохранители установили возможного причастного к смерти подростков, его задержали.

