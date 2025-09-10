В США могут казнить убийцу украинки Ирины Заруцкой
Президент США Дональд Трамп требует смертной казни для Декарлоса Брауна, подозреваемого в жестоком убийстве Ирины Заруцкой
Как передает RegioNews, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которое приехало в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто "скорому" (без сомнения!) судебному разбирательству и приговорено только к смертной казни", – говорится в сообщении.
Напомним, 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине. Она получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.
