16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 20:49

Подвійне вбивство на Вінниччині: ексвчителю повідомили про підозру

10 вересня 2025, 20:49
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генпрокурора
Читайте также
на русском языке

Колишньому вчителю зі Шаргорода, що на Вінниччині, повідомили про підозру в умисному вбивстві двох учнів

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

Повідомлення про підозру підписав керівник обласної прокуратури Олег Ткаленко. Наразі з чоловіком проводяться слідчі дії.

У Національній поліції зазначили, що слідство розглядає кілька версій мотиву злочину, серед яких – особистий конфлікт між підозрюваним та загиблими дітьми.

Раніше мер міста повідомив, що затриманий працював учителем англійської мови, але його звільнили в березні. За попередньою інформацією, між підозрюваним і одним із загиблих хлопців були конфлікти.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині знайшли вбитими двох школярів. Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класу Шаргородської громади.

Згодом правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, колишнього вчителя, якого підозрюють у цьому злочині. Він намагався втекти в напрямку українсько-молдавського кордону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область убивство школярі вчитель прокуратура підозра
У США можуть стратити вбивцю українки Ірини Заруцької
10 вересня 2025, 16:28
У Полтаві знайшли вбитою 22-річну дівчину
10 вересня 2025, 07:33
На Київщині чоловік вбив власного батька
09 вересня 2025, 19:25
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
"Холостяк" із Тарасом Цимбалюком уже незабаром: оголосили дату прем'єри
10 вересня 2025, 21:50
Поліцейські показали евакуацію з палаючої Ярової на Донеччині, де окупанти вбили 25 осіб
10 вересня 2025, 21:33
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало, а що подешевшало
10 вересня 2025, 21:30
Запоріжжя під обстрілом: поранено двох мирних жителів
10 вересня 2025, 21:09
В Україні боротимуться із контрабандними iPhone 17
10 вересня 2025, 20:55
Львів купить автобусів майже на 15 млн євро
10 вересня 2025, 20:41
Україна ввела нові санкції проти осіб та компаній з Росії
10 вересня 2025, 20:19
Наводив удари росіян по енергетиці: затримали російського агента з Дніпропетровщини
10 вересня 2025, 20:15
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждала
10 вересня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »