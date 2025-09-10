Подвійне вбивство на Вінниччині: ексвчителю повідомили про підозру

Фото: Офіс Генпрокурора

Колишньому вчителю зі Шаргорода, що на Вінниччині, повідомили про підозру в умисному вбивстві двох учнів

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

Повідомлення про підозру підписав керівник обласної прокуратури Олег Ткаленко. Наразі з чоловіком проводяться слідчі дії.

У Національній поліції зазначили, що слідство розглядає кілька версій мотиву злочину, серед яких – особистий конфлікт між підозрюваним та загиблими дітьми.

Раніше мер міста повідомив, що затриманий працював учителем англійської мови, але його звільнили в березні. За попередньою інформацією, між підозрюваним і одним із загиблих хлопців були конфлікти.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині знайшли вбитими двох школярів. Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класу Шаргородської громади.

Згодом правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, колишнього вчителя, якого підозрюють у цьому злочині. Він намагався втекти в напрямку українсько-молдавського кордону.