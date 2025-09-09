Фото: Нацполиция

В Киевской области задержан мужчина, который забил до смерти собственного отца. Это произошло во время застолья

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Это произошло в одном из частных домов в Володарской общине. Правоохранители установили, что в веранде по месту жительства мужчины устроили застолье с алкоголем.

Впоследствии между 39-летним сыном и 61-летним отцом произошла ссора. Тогда сын взял со стола кухонный нож и нанес им множественные ушибы пострадавшему в область грудной клетки и шеи. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

Полицию вызвала мать. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина убил знакомого ножом. При этом скорую помощь он вызвал уже после смерти.