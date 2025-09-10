07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
07:33  10 сентября
В Полтаве нашли убитой 22-летнюю девушку
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 07:33

В Полтаве нашли убитой 22-летнюю девушку

10 сентября 2025, 07:33
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Шевченковском районе Полтавы 8 сентября в одной из квартир нашли тело 22-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По подозрению в убийстве полицейские задержали ее знакомого – тоже 22-летнего местного жителя.

Парню объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Назначен ряд экспертиз. Дело расследуют по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство), что предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, жителя Киевщины, убившего 10-летнюю девочку, окончательно приговорили к пожизненному заключению. Судебный процесс по этому делу длился почти десять лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтава убийство ножевое ранение задержание злоумышленник происшествия
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Россия ударила по Украине 415 дронами и 43 ракетами: восемь БПЛА залетели в Польшу
10 сентября 2025, 09:46
Россияне атаковали Измаильский район в Одесской области: повреждены склады
10 сентября 2025, 09:32
Масштабный пожар: на Волыни после атаки РФ горело предприятие
10 сентября 2025, 09:16
Число погибших в результате авиаудара по Яровой на Донетчине возросло до 25
10 сентября 2025, 09:01
На Хмельнитчине в результате атаки разрушена фабрика и повреждена АЗС, есть раненые
10 сентября 2025, 08:46
Комбинированная атака по Житомирщине: повреждены предприятия, погиб человек
10 сентября 2025, 08:31
"Это акт агрессии": Польша сбила российские дроны над своей территорией
10 сентября 2025, 08:22
Атака дронов на Луцк: что известно
10 сентября 2025, 08:13
Россияне атаковали Львов беспилотниками и ракетами
10 сентября 2025, 08:06
Почти 1000 оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага
10 сентября 2025, 07:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »