Иллюстративное фото: из открытых источников

В Шевченковском районе Полтавы 8 сентября в одной из квартир нашли тело 22-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По подозрению в убийстве полицейские задержали ее знакомого – тоже 22-летнего местного жителя.

Парню объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Назначен ряд экспертиз. Дело расследуют по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство), что предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, жителя Киевщины, убившего 10-летнюю девочку, окончательно приговорили к пожизненному заключению. Судебный процесс по этому делу длился почти десять лет.