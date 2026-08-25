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Наличные для залога при Галущенко передавал лично Миндич - прокуроры
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25 августа 2026, 18:15

Наличные для залога при Галущенко передавал лично Миндич - прокуроры

25 августа 2026, 18:15
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Фото из открытых источников
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Прокурор САП на заседании о мере пресечения Алексею Ступаку сообщил новые детали дела. Теперь в деле появилось имя Тимура Миндича

Об этом сообщает "Цензор. НЕТ", передает RegioNews.

В СМИ отмечают, что прокурор САП назвал Тимура Миндича человеком, который передавал наличные деньги для внесения залога за эксминистра Германа Галущенко бывшей замглавы Офиса президента Ирине Мудрий.

Журналисты приводят прямую цитату прокурора:

"Фактически начинаются все эти события с 9 июня 2026 года, когда госпожа Мудра получила предложение приобщить к организации легализации наличных средств, в отношении которых обстоятельства свидетельствуют о получении их преступным путем, непосредственно от участника преступной организации, который передал их, находясь в розыске и находясь на территории Израиля. Передал эти денежные средства в наличных неустановленному лицу, чтобы в дальнейшем эти средства были с помощью проведения финансовых операций переведены в безналичный вид. И с помощью, в частности, фиктивных тразакций внесенные на счета изначально подконтрольных участникам данных событий юридических лиц, предоставлено этим средствам легальный безналичный вид. После этого эти средства должны быть перечислены на счет ВАКС как уплата залога.

Напомним, по данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" - Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

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