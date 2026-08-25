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25 августа 2026, 18:58

Вражеский дрон ударил по Основянскому району Харькова: есть повреждения

25 августа 2026, 18:58
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Фото иллюстративное
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Российские войска 25 августа нанесли удар беспилотником по Основянскому району Харькова. Предварительно, в результате атаки поврежден частный дом

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, на месте попадания работают экстренные службы.

Информация о пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Позже Синегубов добавил, что один человек пострадал в результате вражеского "прилета" в Основянском районе.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что российские войска днем 25 августа обстреляли Изюм в Харьковской области . В результате атаки пять человек получили ранения, среди них — 16-летняя девушка.

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