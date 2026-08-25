Пытал током из-за проукраинской позиции: заочно подозревают псевдополицейского из Луганщины

Гражданину Украины, который после оккупации части Луганщины перешел на сторону России и работал в оккупационных силовых структурах, сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским лицом

Об этом сообщила Луганская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, он организовал пытки женщины электрическим током из-за ее проукраинской позиции.

Подозреваемому инкриминируется военное преступление по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, после оккупации части Луганщины в 2014 году мужчина перешел на сторону российских захватчиков и стал служить в оккупационных силовых структурах.

В июне 2022 года он занимал должность "временно исполняющего обязанности заместителя начальника отдела МВД РФ Сватовский" и был привлечен к проведению фильтрационных мероприятий на временно оккупированной территории Сватовского района.

Мишенями таких мер, в частности, становились жители с проукраинской позицией, бывшие военнослужащие ВСУ и представители украинских правоохранительных органов.

По материалам уголовного производства, потерпевшая и ее семья имели четкую проукраинскую позицию. Ее муж и сын в то время были украинскими военнослужащими. Именно из-за взглядов семьи женщина попала в поле зрения оккупационных силовиков.

В начале июня 2022 года вооруженные мужчины прибыли в ее дом в Сватово. Они провели незаконный обыск, после чего задержали женщину и доставили в захваченное помещение бывшего районного отдела полиции.

Пострадавшую поместили в подвальное помещение, где она 16 дней незаконно содержалась без надлежащих условий.

По данным следствия, в этот период женщину по приказу подозреваемого доставляли в его служебный кабинет. Там ее пытали.

Ей связывали руки, после чего к ушам присоединяли металлические зажимы и пропускали через тело электрический ток. Интенсивность разрядов увеличивали, требуя от женщины признаться в совершении вымышленного преступления.

После пыток пострадавшую допрашивали с применением психологического давления, а затем возвращали в подвальное помещение.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что к 12 годам лишения свободы заочно приговорили сотрудника ФСБ РФ, который во время оккупации Херсонщины предписывал истязать гражданских и лично контролировал их допросы.