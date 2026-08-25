Пытал током из-за проукраинской позиции: заочно подозревают псевдополицейского из Луганщины
Гражданину Украины, который после оккупации части Луганщины перешел на сторону России и работал в оккупационных силовых структурах, сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским лицом
Об этом сообщила Луганская областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, он организовал пытки женщины электрическим током из-за ее проукраинской позиции.
Подозреваемому инкриминируется военное преступление по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, после оккупации части Луганщины в 2014 году мужчина перешел на сторону российских захватчиков и стал служить в оккупационных силовых структурах.
В июне 2022 года он занимал должность "временно исполняющего обязанности заместителя начальника отдела МВД РФ Сватовский" и был привлечен к проведению фильтрационных мероприятий на временно оккупированной территории Сватовского района.
Мишенями таких мер, в частности, становились жители с проукраинской позицией, бывшие военнослужащие ВСУ и представители украинских правоохранительных органов.
По материалам уголовного производства, потерпевшая и ее семья имели четкую проукраинскую позицию. Ее муж и сын в то время были украинскими военнослужащими. Именно из-за взглядов семьи женщина попала в поле зрения оккупационных силовиков.
В начале июня 2022 года вооруженные мужчины прибыли в ее дом в Сватово. Они провели незаконный обыск, после чего задержали женщину и доставили в захваченное помещение бывшего районного отдела полиции.
Пострадавшую поместили в подвальное помещение, где она 16 дней незаконно содержалась без надлежащих условий.
По данным следствия, в этот период женщину по приказу подозреваемого доставляли в его служебный кабинет. Там ее пытали.
Ей связывали руки, после чего к ушам присоединяли металлические зажимы и пропускали через тело электрический ток. Интенсивность разрядов увеличивали, требуя от женщины признаться в совершении вымышленного преступления.
После пыток пострадавшую допрашивали с применением психологического давления, а затем возвращали в подвальное помещение.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что к 12 годам лишения свободы заочно приговорили сотрудника ФСБ РФ, который во время оккупации Херсонщины предписывал истязать гражданских и лично контролировал их допросы.