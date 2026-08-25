Принимала 9 тысяч долларов вперед: в Киеве задержали россиянку, которая организовала канал выезда для ухилянцев

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали 25-летнюю гражданку России, которая, по данным следствия, организовала схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Голосеевского управления полиции установили, что женщина, имеющая вид на жительство в Украине, предлагала мужчинам выехать из страны в обход официальных пунктов пропуска.

За свои услуги она потребовала 9 тысяч долларов США.

По данным следствия, за эти средства подозреваемая обещала организовать незаконный выезд, в том числе предоставить инструкции и маршрут, создать условия для беспрепятственного пересечения границы и координировать действия мужчины во время переправки.

При этом оплату она требовала получить сразу без аванса или частичной оплаты.

Правоохранители задержали женщину согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения денег.

Ей сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Прикарпатье правоохранители разоблачили очередной канал переправки граждан за границу. Схема обошлась каждому клиенту в 6 тысяч евро.