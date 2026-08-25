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25 серпня 2026, 18:15

Готівку для застави за Галущенко передавав особисто Міндіч - прокурори

25 серпня 2026, 18:15
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Фото з відкритих джерел
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Прокурор САП на засіданні про запобіжний захід Олексію Ступаку повідомив нові деталі справи. Тепер у справі з'явилось ім'я Тимура Міндіча

Про це повідомляє "Цензор. НЕТ", передає RegioNews.

У ЗМІ зазначають, що прокурор САП назвав Тимура Міндіча людиною, яка передавала готівку для внесення застави за ексміністра Германа Галущенка колишній заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій.

Журналісти наводять пряму цитату прокурора:

"Фактично починаються ці всі події з 9 червня 2026 року, коли пані Мудра отримала пропозицію долучити до організації легалізації готівкових коштів, щодо яких обставини свідчать про одержання їх злочинним шляхом, безпосередньо від учасника злочинної організації, який передав їх, перебуваючи у розшуку та перебуваючи на території Ізраїлю. Передав ці грошові кошти в готівці невстановленій особі, щоб в подальшому ці кошти були за допомогою проведення фінансових операцій переведені в безготівковий вигляд. І за допомогою, зокрема, фіктивних тразакцій внесені на рахунки спочатку підконтрольних учасникам даних подій юридидчних осіб, надано цим коштам легальний безготівковий вигляд. Після цього ці кошти мали бути перераховані на рахунок ВАКС як сплата застави".

Нагадаємо, за даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами.

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