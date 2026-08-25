Фото: полиция

ДТП произошло 24 августа около 23:00 в селе Толкачевка Прилукского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

От полученных травм 20-летний водитель и два его пассажира – 18-летний парень и 16-летняя девушка – погибли на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские изъяли машину и поместили на территорию райотдела полиции.

Следователи назначили ряд экспертиз и выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге. Погиб водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.