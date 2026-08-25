Навроцкий, Трамп и "Чукотка": где факты, а где информационная конструкция
В последнее время распространяется информация о том, что Кароль Навроцкий якобы договорился с Дональдом Трампом способствовать "принуждению Украины к миру", а США помогут польским предпринимателям получить доступ к российским экономическим проектам, в частности концессиям на Чукотке.
Проверка открытых источников по состоянию на сегодняшний день не дает оснований считать такую договоренность установленным фактом.
В сообщениях канцелярии президента Польши о контактах Навроцкого с Трампом нет упоминаний ни о польских концессиях в России, ни о Чукотке. Публично Навроцкий продолжает называть Россию главной и долгосрочной угрозой для Польши, Центральной Европы и НАТО.
Есть и очевидная юридическая проблема: США не могут "предоставить" польским предпринимателям концессии на территории России. Это компетенция российских властей. Вашингтон теоретически может способствовать политическому "размораживанию", ослаблению санкций или договариваться с москвой о возврате западного капитала, но распоряжаться российскими месторождениями или инфраструктурными объектами он не может.
К тому же Польша остается членом ЕС и обязана соблюдать европейский санкционный режим. Действующие ограничения существенно усложняют новые инвестиции в российскую энергетику, добывающий сектор и другие стратегические отрасли. Поэтому масштабный выход польского бизнеса на российский рынок возможен только при принципиально иной политической ситуации после завершения войны и существенного пересмотра санкций.
Но именно здесь начинается самое интересное.
Экономическая составляющая этой истории не взята с потолка. Администрация Трампа действительно рассматривала возможное будущее экономическое сотрудничество с Россией как один из потенциальных стимулов в переговорах по завершению войны. В западных медиа появлялась информация о возможных американо-российских проектах в Арктике, добыче полезных ископаемых, энергетике и инфраструктуре. Москва, со своей стороны, открыто заинтересована в возвращении западного капитала.
То есть сама формула "мир – ослабление санкций – возвращение западного бизнеса – Арктика и ресурсы России" вполне может быть предметом предстоящего политического и экономического торга.
Реален и особый канал Навроцкий – Трамп. Польский президент последовательно делает ставку на стратегический союз с США. В то же время, его публичная позиция остается достаточно однозначной: стратегическим интересом Польши является то, чтобы Украина как можно эффективнее сдерживала Россию как можно дальше от польских границ.
Потому эту историю я вижу так.
Берут несколько вполне реальных элементов: особые отношения Навроцкого с Трампом, существующие противоречия между Варшавой и Киевом, стремление Вашингтона завершить войну, склонность Трампа использовать экономические соглашения как инструмент политики и очевидный интерес Москвы к возвращению западного капитала.
А затем между ними вставляют пока ничем не подтвержденное утверждение: "Навроцкий согласился давить на Украину в обмен на концессии для польского бизнеса".
Именно этого доказательства пока нет.
Потому как информацию об уже заключенной тайной договоренности я бы оценивал эту версию как малодостоверную. Но как сигнал о возможной борьбе за экономические дивиденды от предстоящего послевоенного "передела" ее полностью отвергать не стоит.
Особенно интересно другое: кто и зачем запустил именно сюжет о Чукотке?
По своей конструкции он почти идеально работает на разжигание недоверия между Украиной и Польшей, усиливает опасения относительно возможного "большого торга" Вашингтона с москвой и в то же время укладывается в давний российский нарратив: "Запад наконец договорится с москвой за счет Украины".
Поэтому в этой истории происхождение информации может оказаться значительно важнее самой "сенсации".