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25 августа 2026, 09:59

Навроцкий, Трамп и "Чукотка": где факты, а где информационная конструкция

25 августа 2026, 09:59
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Стратегическим интересом Польши является то, чтобы Украина как можно эффективнее сдерживала Россию как можно дальше от польских границ
Стратегическим интересом Польши является то, чтобы Украина как можно эффективнее сдерживала Россию как можно дальше от польских границ
Фото: Facebook/Виктор Ягун
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В последнее время распространяется информация о том, что Кароль Навроцкий якобы договорился с Дональдом Трампом способствовать "принуждению Украины к миру", а США помогут польским предпринимателям получить доступ к российским экономическим проектам, в частности концессиям на Чукотке.

Проверка открытых источников по состоянию на сегодняшний день не дает оснований считать такую договоренность установленным фактом.

В сообщениях канцелярии президента Польши о контактах Навроцкого с Трампом нет упоминаний ни о польских концессиях в России, ни о Чукотке. Публично Навроцкий продолжает называть Россию главной и долгосрочной угрозой для Польши, Центральной Европы и НАТО.

Есть и очевидная юридическая проблема: США не могут "предоставить" польским предпринимателям концессии на территории России. Это компетенция российских властей. Вашингтон теоретически может способствовать политическому "размораживанию", ослаблению санкций или договариваться с москвой о возврате западного капитала, но распоряжаться российскими месторождениями или инфраструктурными объектами он не может.

К тому же Польша остается членом ЕС и обязана соблюдать европейский санкционный режим. Действующие ограничения существенно усложняют новые инвестиции в российскую энергетику, добывающий сектор и другие стратегические отрасли. Поэтому масштабный выход польского бизнеса на российский рынок возможен только при принципиально иной политической ситуации после завершения войны и существенного пересмотра санкций.

Но именно здесь начинается самое интересное.

Экономическая составляющая этой истории не взята с потолка. Администрация Трампа действительно рассматривала возможное будущее экономическое сотрудничество с Россией как один из потенциальных стимулов в переговорах по завершению войны. В западных медиа появлялась информация о возможных американо-российских проектах в Арктике, добыче полезных ископаемых, энергетике и инфраструктуре. Москва, со своей стороны, открыто заинтересована в возвращении западного капитала.

То есть сама формула "мир – ослабление санкций – возвращение западного бизнеса – Арктика и ресурсы России" вполне может быть предметом предстоящего политического и экономического торга.

Реален и особый канал Навроцкий – Трамп. Польский президент последовательно делает ставку на стратегический союз с США. В то же время, его публичная позиция остается достаточно однозначной: стратегическим интересом Польши является то, чтобы Украина как можно эффективнее сдерживала Россию как можно дальше от польских границ.

Потому эту историю я вижу так.

Берут несколько вполне реальных элементов: особые отношения Навроцкого с Трампом, существующие противоречия между Варшавой и Киевом, стремление Вашингтона завершить войну, склонность Трампа использовать экономические соглашения как инструмент политики и очевидный интерес Москвы к возвращению западного капитала.

А затем между ними вставляют пока ничем не подтвержденное утверждение: "Навроцкий согласился давить на Украину в обмен на концессии для польского бизнеса".

Именно этого доказательства пока нет.

Потому как информацию об уже заключенной тайной договоренности я бы оценивал эту версию как малодостоверную. Но как сигнал о возможной борьбе за экономические дивиденды от предстоящего послевоенного "передела" ее полностью отвергать не стоит.

Особенно интересно другое: кто и зачем запустил именно сюжет о Чукотке?

По своей конструкции он почти идеально работает на разжигание недоверия между Украиной и Польшей, усиливает опасения относительно возможного "большого торга" Вашингтона с москвой и в то же время укладывается в давний российский нарратив: "Запад наконец договорится с москвой за счет Украины".

Поэтому в этой истории происхождение информации может оказаться значительно важнее самой "сенсации".

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Украина РФ Польша США Трамп Кароль Навроцкий договоренности
 
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