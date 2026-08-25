В Киевской области разоблачили торговлю людьми: женщин продавали для сексуальной эксплуатации

Фото: Нацполиция

В Киевской области разоблачен канал торговли людьми. Злоумышленники вербовали женщин от 17 до 35 лет для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границей

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники искали женщин из-за соцсетей. Они предлагали высокооплачиваемую работу за границей. Однако на самом деле потом женщины заставляли оказывать сексуальные услуги.

Пока организатора задержали. Ему уже сообщили о подозрении. Полиция устанавливает других участников схемы. Всем злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Жмеринке Винницкой области местные жители помешали похищению 7-летнего ребенка. Правоохранители оперативно установили личность нападающего и задержали его.