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25 августа 2026, 17:47

Вывозили в лес и избивали: в Ровенской области будут судить троицу вымогателей за четыре тысячи несуществующего долга

25 августа 2026, 17:47
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Фото: полиция Ровенской области
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В Варасском районе Ровенщины перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в требовании денег с угрозами применения оружия и физической расправы. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, с июля 2021 года по сентябрь 2022 года 40-летний житель Рафаловки, 44-летний житель Клесова и 58-летний житель Сарн требовали у 43-летнего мужчины 4 тысячи долларов якобы долга, которого на самом деле не существовало.

Фигуранты насильно вывезли пострадавшего в лес. Там, угрожая физической расправой и насилием, они заставили мужчину написать долговую расписку.

После этого злоумышленники продолжили оказывать на него психологическое давление посредством телефонных звонков и SMS-сообщений.

В результате потерпевший передал им в общей сложности около 1400 долларов.

Полицейские также провели санкционированные обыски по хозяйствам фигурантов. В доме 44-летнего жителя Клесова правоохранители обнаружили и изъяли 30 патронов калибра 5,45 мм.

Следователи сообщили трем мужчинам о подозрении, а материалы уголовного производства направили в суд.

Напомним, что в Киеве полицейские сообщили о подозрении 23-летнему мужчине, который во время дорожного конфликта угрожал велосипедисту предметом, похожим на боевую гранату. Изъятый у него предмет оказался учебно-тренировочной гранатой.

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