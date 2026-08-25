В Кировоградской области бывшую старосту приговорили к общественным работам из-за неподачи деклараций

Прокуроры доказали в суде вину бывшей старосты одной из общин Кропивницкого района, которая после увольнения умышленно не подала обязательные декларации

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

Женщина занимала должность старосты четырех деревень. В конце 2022 года ее уволили из-за смены штатной численности работников.

После прекращения полномочий бывшая должностница должна была подать две декларации за 2022 год — перед увольнением и после него. Конечным сроком для этого было определено 31 января 2024 года.

Несмотря на то, что женщина знала свой долг и имела возможность его выполнить, декларации не подала. По состоянию на апрель 2026 г. их также не было в Едином государственном реестре деклараций.

Суд признал бывшую старосту виновной в умышленном непредставлении деклараций, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции" — ст. 366-3 Уголовного кодекса Украины.

Ей назначили 150 часов общественных работ. Кроме того, в течение года осужденной запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, что Ужгородская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета. Его обвиняют во внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год.