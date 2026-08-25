Фото: полиция Ровенской области

В селе Подлужье Дубенского района 68-летняя женщина погибла в результате ДТП. Авария произошла 25 августа около 10:25 на автодороге "Киев - Чоп"

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным полиции, 57-летний житель Полтавской области, управляя автомобилем Mercedes Vito, наехал на местную жительницу, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части и вела рядом велосипед.

От полученных травм женщина погибла.

На месте аварии работают полицейские. Решается вопрос открытия уголовного производства.

У водителя, который, по внешним признакам, был трезв, отобрали биологические образцы для проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге . Погиб водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.