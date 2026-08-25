На Тернопольщине один человек умер, еще пятеро – в больнице: семья могла отравиться

Фото: Национальная полиция

В Тернопольской области полиция устанавливает обстоятельства несчастного случая, в результате которого один человек умер, а еще пятеро находятся в больницах

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 23 августа около 12:00 правоохранители получили сообщение о госпитализации шести жителей одного из сел Козловской общины. Потерпевшие – члены одной семьи в возрасте от 30 до 80 лет.

По предварительным данным, люди могли отравиться неизвестным веществом. Среди пострадавших была 33-летняя умершая женщина. Еще пять человек находятся в медицинских учреждениях, трое из них – в тяжелом состоянии.

Известно, что семья переехала в Тернопольскую область из Донбасса в начале полномасштабного вторжения.

Предварительно правоохранители установили, что накануне вечером погибшая обрабатывала подвальное помещение дома, где проживает семья, отравляющим веществом против грызунов.

Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские выясняют все происшествия. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Напомним, в Харьковской области мужчина погиб от удара током на рыбалке. Погибший рыбачил на одном из прудов города и находился в воде. Во время закидывания удочки крючок зацепился за проволоку, которая находилась под высоким напряжением.